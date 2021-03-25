В России стартует сезон работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Для ремонта дорог начали выпускать высокопрочный асфальтобетон с использованием новых технологий и материалов. Фото: РИА Новости

В Ярославской области уже приступили к ремонту девяти дорог. "По результатам проведенных торгов образовалась экономия, за счет которой решено включить в нацпроект дополнительные объекты", - сообщил "РГ" директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. А всего будет отремонтировано 240 километров дорог и пять мостов. В апреле в Гаврилов-Ямском районе запустят новый асфальтобетонный завод.

Заработают новые асфальтобетонные заводы и в Ульяновской области. "Они экологичны. В конструкции установлены рукавные фильтры", - рассказал Владимир Парамонов, директор организации смонтировавшей новый завод в г. Инза. Также среди новшеств - метод устройства "защитного слоя износа" из литых эмульсионно-минеральных смесей. Он поможет предотвратить негативное влияние погоды и обеспечит сцепные свойства дороги.

А в Новосибирской области будет использована технология объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей. Основным отличием этой технологии является определение устойчивости асфальтобетонной смеси к образованию колеи, сообщил начальник лаборатории АО "Новосибирскавтодор" Александр Будников. Также готовится к внедрению технология автоматического фрезерования асфальтобетона там, где нужна укладка тонкослойного покрытия. В фрезеровочную машину загрузят 3D-модель проекта, что позволяет с высокой точностью снимать верхний слой полотна для ремонта и реконструкции.