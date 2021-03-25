В РПЦ оценили эффективность антиалкогольной кампании в России за 10 лет

Антиалкогольная кампания в России за последние десять лет хоть и была "самой незаметной", но при этом оказалась "одной из самых эффективных в истории страны", заявил председатель общественного совета Росалкогольрегулирования, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

В день своего переизбрания главой общественного совета Росалкогольрегулирования, митрополит Тихон, занимающий этот пост с момента создания совета в 2012 году, привел данные о том, что за последние годы в стране существенно сократилось потребление алкоголя - с 15,8 литра этанола на человека в 2008 году (18 литров по данным ВОЗ) до 9,7 литра в 2017 году.

В период активных антиалкогольных мер с 2008 по 2018 годы смертность от случайных отравлений алкоголем сократилась более чем в 3,5 раза (с 13,6 до 3,8 на 100 тысяч человек), количество больных алкоголизмом сократилось более чем на 37 процентов (с 2 миллионов 82 тысяч человек в 2008 году до 1 миллиона 304 тысяч человек в 2017 году), а заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами с 2008 по 2017 годы снизилась на 56,2 процента (со 121 до 53 случаев на 100 тысяч человек).

По информации общественного совета, число самоубийств в России, связанных с потреблением алкоголя, с 2008 по 2018 годы, в расчете на 100 тысяч человек, снизилось более чем в два раза (с 26,9 случаев до 12,2), а число убийств - более чем в три раза (с 16,5 до 5,2), напоминает агентство РИА-новости. При этом доходы консолидированного бюджета РФ от акцизов на алкогольную продукцию с 2011 по 2017 годы увеличились в два раза (с 196,1 миллиарда рублей до 397,1 миллиарда рублей).

По словам митрополита Тихона, по данным на начало 2019 года, Россия вышла на первое место в мире по темпам снижения смертности и роста продолжительности жизни среди среднеразвитых и высокоразвитых стран. При этом в 2017 году в стране был побит абсолютный рекорд средней продолжительности жизни за всю ее историю, включая советское время: средняя продолжительность жизни в РФ составляла 72,7 года (для мужчин - 67,5 лет, для женщин - 77,6).

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя очередное переизбрание митрополита Тихона главой общественного совета в своем Telegram-канале, отметил, что "это не просто формальные структуры, а реально работающие общественные объединения".