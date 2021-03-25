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Рубрика: Общество

В РПЦ рассказали о ситуации с коронавирусом в епархиях

Текст: Елена Яковлева

В России продолжают проходить лечение от COVID-19 77 клириков и монашествующих Русской Православной Церкви, сообщил в своем Telegram-канале Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

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"Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 4677 клириков Русской Православной Церкви, - написал Легойда. - В том числе 407 клириков приходов Москвы, 3363 клирика епархий России и 907 клириков и насельников ставропигий.

По состоянию на 24 марта, в России зарегистрированы 150 смертей от последствий коронавирусной инфекции среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий.

Общество Религия Пандемия коронавируса COVID-19

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