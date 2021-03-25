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Рубрика: В мире

В США в санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество

Текст: Тимур Алимов

В дезинфицирующих гелях для рук ряда производителей, распространенных в Соединенных Штатах, выявлено содержание бензола. Это вещество, по данным Всемирной организации здравоохранения, относится к числу тех, что вызывают онкологические заболевания.

Фото: Carlos Osorio/Pool Photo via AP
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Как сообщает Bloomberg, опасное соединение обнаружили в санитайзерах, появившихся в продаже во время дефицита в начале пандемии COVID-19. Эксперты компании, которая тестирует качество медицинских препаратов, изучили состав средств 168 производителей.

По их сведениям, определяемый уровень бензола содержался в 17 процентах бутылок. В 8 процентах бутылок концентрация опасного вещества составляла две части на миллион - это выше установленного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предела, который "человек может переносить в течение относительно короткого периода времени".

Самое высокое содержание бензола выявлено в продукции 16 брендов. Большая часть этих антисептиков была произведена в самих США и Китае.

Накануне в Минпромторге РФ заявили о начале эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств, представленных на отечественном рынке. Планируется, что он пройдет с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. По словам экспертов, в России с начала пандемии были выявлены несколько случаев появления антисептиков сомнительного качества, а маркировка позволит оградить потребителей от подделок.

В мире США Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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