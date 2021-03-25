В Стокгольме из-за COVID-19 отменили плановые операции

Власти Стокгольма приняли решение отменить все плановые операции и текущие медицинские процедуры из-за резкого роста числа пациентов с коронавирусом в госпиталях столицы.

Также практически весь медперсонал Стокгольма направлен на лечение коронавирусных больных, а также смертельно больных людей. Такое правило будет действовать до 21 апреля.

За все время пандемии в Швеции подтверждено почти 766 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло 13357 человек.

Число случаев заболевания COVID-19 за последние две недели в Швеции увеличилось на 18 процентов. Однако, несмотря на такое ухудшение эпидемиологической обстановки, в Агентстве общественного здравоохранения посчитали, что ужесточать карантин не нужно.