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25.03.2021 18:20
Рубрика: В мире

В Вирджинии запретили смертную казнь

Текст: Юрий Ершов
Фото: AP Photo/Steve Helber Фото: AP Photo/Steve Helber
Фото: AP Photo/Steve Helber

Американский штат Вирджиния отменил смертную казнь. Первым из южных штатов. Закон, запрещающий приговаривать заключенных к смерти, сообщает немецкий еженедельник "Spiegel", после одобрения палатой представителей и сенатом Вирджинии подписал губернатор-демократ Ральф Нортэм. Причем сделал он это в тюрьме Гринсвиль, где до этого приводились в исполнение смертные приговоры.

Фото: wikipedia.org
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Отмена казни в Вирджинии носит символический характер. Ведь именно здесь в 1608 году был приведен в исполнение первый смертный приговор на территории нынешних Соединенных Штатов. Тогда поселенцы расправились с капитаном, которого обвинили в шпионаже в пользу Испании. Кстати, в тюрьме Гринсвиль со дня ее открытия были казнены 102 узника. А в целом в Вирджинии, по имеющимся данным, от рук палачей погибли почти 1400 человек. Большинство - черные, потому что во время гражданской войны в Америке столица Вирджинии Ричмонд служил неким центром южных штатов, которые боролись за сохранение рабства.

Между тем отношение к смертной казни в США весьма и весьма противоречиво. Ее запретили пока только 23 штата. Еще три - Калифорния, Орегон и Пенсильвания - отказались от приведения смертных приговоров в исполнение.

На федеральном уровне в течение 17 лет действовал мораторий на казнь. Однако при бывшем президенте Дональде Трампе казни приговоренных федеральным законом преступников в июле прошлого года возобновились. Нынешний президент Джо Байден слывет противником смертной казни.

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