Видеоконференция: Встреча Путина с лауреатами премий в сфере культуры

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи встречу с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Мероприятие приурочено ко Дню работника культуры.

Обладателями премии для молодых деятелей культуры в 2020 году стали дирижер Димитрис Ботинис, актриса театра и кино Анна Чиповская, а также композитор Эльмир Низамов. Президентские премии за произведения для детей и юношества присуждены художнику Владимиру Зуйкову (посмертно), преподавателю "Детской школы искусств № 1" Карасукского района Новосибирской области Александру Пунько, а также коллективу создателей экспозиции "Подвиг народа" в Центральном музее Великой Отечественной войны - Игорю Угольникову, Александру Школьнику и Дмитрию Поштаренко.

Ранее в Кремле отметили, что на связь с главой государства также выйдут лауреаты 2019 года - в прошлом году встретиться с ними очно в рамках традиционной торжественной церемонии вручения премий не позволила пандемия коронавируса.