Власти Японии назвали дальность полета северокорейских ракет

Дальность каждой из запущенных Северной Кореей ракет составила 450 километров. Об этом сообщил министр обороны Японии Нобуо Киси, предает Kyodo.

"Высота полета составила менее 100 километров. Ущерба воздушным и морским судам к этому часу не зафиксировано", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, что КНДР 25 марта осуществила предположительно, два пуска баллистических ракет в направлении Японского моря. Снаряды упали за пределами и японской исключительной экономической зоны и не нанесли ущерба островному государству.