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Рубрика: В мире

Власти Японии назвали дальность полета северокорейских ракет

Дальность каждой из запущенных Северной Кореей ракет составила 450 километров. Об этом сообщил министр обороны Японии Нобуо Киси, предает Kyodo.

В Японии назвали пуски ракет КНДР серьезной проблемой для мирового сообщества

"Высота полета составила менее 100 километров. Ущерба воздушным и морским судам к этому часу не зафиксировано", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, что КНДР 25 марта осуществила предположительно, два пуска баллистических ракет в направлении Японского моря. Снаряды упали за пределами и японской исключительной экономической зоны и не нанесли ущерба островному государству.

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