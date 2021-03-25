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25.03.2021 22:12
Рубрика: Власть

28 парадов

В День Победы марши и шествия пройдут в 377 городах
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
Военные парады в честь 76-летия Великой Победы пройдут, помимо Москвы, в 27 городах России. В них примут участие более 47 тысяч человек. На улицы и площади генералы выведут около 1600 единиц военной техники. В праздничное небо поднимутся более 200 воздушных судов. Торжественные мероприятия состоятся в 377 населенных пунктах. Об этом 25 марта на коллегии Минобороны России сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
Фото: Сергей Петров/TACC Фото: Сергей Петров/TACC
Фото: Сергей Петров/TACC

По традиции главный армейский смотр 9 Мая состоится на Красной площади Москвы. Министр обороны сказал, что там собираются задействовать свыше 12,5 тысячи человек, более 190 единиц вооружения и техники. Причем в состав механизированной колонны включат 35 типов новых и модернизированных боевых машин.

Фото: Пресс-служба ЗВО
Танки Т-34 начнут тренировки для участия в параде

В небе над центром Москвы торжественным строем пройдут 76 самолетов и вертолетов. Такое число авиации определено не случайно - оно соответствует количеству лет, минувших со Дня Победы.

Накануне главный штурман ВВС Воздушно-космических войск России Анатолий Миняйло поведал о некоторых деталях предстоящего парадного пролета над Красной площадью. Совершат его лучшие пилоты и экипажи ВКС на 53 самолетах и 23 вертолетах.

По словам офицера, участие в параде на Красной площади - очень почетная и ответственная задача. Только высоко подготовленные экипажи способны ее выполнить в составе парадного строя разнородных типов воздушных судов на временных интервалах в 10 секунд между группами вертолетов и 20 секунд - между самолетными группами.

Миняйло пояснил, что основная задача состоит в том, чтобы разработать маршруты, позволяющие экипажам парадного строя не только в сжатое время безопасно выполнить полет, но и осуществить сбор боевого порядка, заняв малые и предельно малые высоты над Красной площадью. Они составляют от 200 до 400 метров для самолетов и 100 метров для вертолетов. При этом экипажи должны будут выйти в точку показа по времени с точностью, равной 1-3 секунды.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В четверг на коллегии Сергей Шойгу особо подчеркнул: "Благодаря своевременно принятым мерам нам удалось не допустить распространения коронавируса среди военнослужащих парадных расчетов. Этому во многом способствовало соблюдение установленных требований - к тренировкам и их обеспечению допускаются только те, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19".

Кто принимает решение о проведении военных парадов - президент страны, правительство РФ, министр обороны? В военном ведомстве корреспонденту "РГ" объяснили, что еще в мае 1995 года был принят Федеральный закон N 80 "Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Там записано: "День 9 Мая является всенародным праздником - Днем Победы. День Победы - нерабочий день и ежегодно отмечается военным парадом и артиллерийским салютом. Военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием копий официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы проводятся в столице Российской Федерации городе Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии".

По Красной площади пройдут свыше 12,5 тысячи человек и более 190 единиц вооружения и техники

На основании этого закона президент РФ ежегодно издает указ о проведении военных парадов и салютов (его сейчас как раз готовят). А в минобороны и Генштабе издают свои праздничные приказы и директивы, где подробно расписывают все нюансы предстоящих праздничных маршей и огненных шоу.

На коллегии генералы также говорили о состоянии дел в Восточном военном округе и совершенствовании структуры ВДВ. Шойгу, в частности, напомнил, что в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове. А еще - переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны День Победы

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