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25.03.2021 11:33
Рубрика: Общество

В Испании обнаружена вспышка смертельного конного герпеса

Текст: Александр Гавриленко

Международные конные соревнования, прошедшие в конце февраля в Испании, стали причиной очень опасной вспышки герпеса у лошадей. Уже умерло как минимум 17 элитных животных, многим другим пришлось делать операции и восстанавливать разрушенные внутренние органы, хотя обычно герпес лошади переживают очень легко. Причину пока не могут понять даже ведущие ветеринары мира. Ее называют самой опасной вспышкой за последние полвека, а конный мир готовится к худшему. Прежде чем исследователи смогли определить причину - вирус герпеса лошадей первого типа (EHV-1), около 600 из 750 лошадей, участвовавших в мероприятии, уже разъехались по домам.

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Специалисты говорят о целом букете странностей, нетипичных для EHV-1, сообщил накануне журнал Science. Обычно менее 15 процентов инфицированных им животных проявляют хоть какие-то неврологические симптомы. Но в Валенсии у 40 процентов лошадей сразу же проявились признаки жесткого неврологического повреждения. И, что вообще нетипично для EHV-1, у каждого больного животного начали резко проявляться и свои индивидуальные проблемы. У некоторых стали находить сгустки крови в кишечнике, и им потребовались хирургические операции. У других, например, опухли ноги, и все они вели себя неадекватно.

"Это полностью отличается от того, к чему мы привыкли при EHV-1", - говорит местный ветеринар Ана Веллосо Альварес. По его словам, больные животные быстро переполнили конюшню в соседнем университете Карденал Эррера. Измученные врачи пытались спасти десятки животных, многих лошадей поддерживали на пращах, потому что у них не было сил стоять. "Они буквально висели между жизнью и смертью", - говорит Альварес.

Как говорит Лутц Геринг, специалист по болезням лошадей из Университета Людвига Максимилиана (Германия), лошадей на соревнованиях размещали в плотно забитых стойлах. Беда в том, что практически все они подвергались воздействию хотя бы одного из пяти основных штаммов EHV-1, а ведь животные могут переносить этот вирус в неактивном состоянии в течение многих лет.

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Генетическое секвенирование показало, что вспышка не была вызвана новым штаммом EHV-1. По крайней мере, пока никаких особых мутаций внутри вируса пока не обнаружено. При этом отмечено, что в 80 процентах самых тяжелых случаев болели кобылы. Возможно, проблема в лекарствах, используемых для остановки репродуктивного цикла. Но откуда тогда взялись 20 процентов особей мужского пола? Более того - многие из лошадей были привиты от герпеса привычной и весьма эффективной вакциной. Так что ученые сейчас пытаются разобраться в ситуации и пока просят владельцев потенциально зараженных животных максимально ограничить их общение с внешним миром.

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