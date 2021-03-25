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25.03.2021 17:13
Рубрика: Власть

Вычет по НДФЛ предложили давать на лечение детей любого возраста

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуму внесен законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на лечение детей любого возраста.

Автором документа выступил депутат от фракции КПРФ Михаил Щапов.

Сейчас вычет в пределах 15,6 тысячи рублей можно получать на детей до 18 лет. Такую сумму можно получить с расходов на лечение и покупку лекарств в размере до 120 тысяч рублей в год.

Автор инициативы предлагает снять это возрастное ограничение. По его оценке, налоговики должны учитывать расходы физлиц на лечение их детей, а также усыновленных и подопечных независимо от возраста.

Фото: Из личного архива Элеоноры Колчиной
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Дело в том, что и после наступления совершеннолетия ребенок в ряде случаев остается на иждивении родителей - например, если серьезно болеет и не может работать. Кроме того, отметил Щапов, ребенок может не иметь собственного дохода, если является студентом.

Правительство РФ не поддержало законопроект, так как его принятие приведет к увеличению доходов региональных и местных бюджетов, из средств которых, в числе прочего, финансируются социальные программы. В своем заключении кабмин также отметил, что автор не назвал источники предполагаемых трат.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума Партии КПРФ НДФЛ и налоговые декларации

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