В России выросли продажи хлебных изделий. По итогам года объемы их реализации могут увеличиться на 60 тыс. тонн. Таков прогноз аналитической компании BusinesStat. В Российском союзе пекарей (РСП) отмечают, что это первый рост продаж хлеба за последние пять лет, и связывают его с экономическим кризисом, вызванным пандемией. Он заставляет граждан экономить на продуктах питания, среди которых хлеб - продукт наиболее дешевый. По данным Росстата, во втором квартале 2020 года реальные доходы россиян снизились на 8,4 процента, в третьем - на 4,8. В итоге изменились приоритеты потребителей. После стабилизации экономической ситуации, считают в РСП, производство хлеба начнет сокращаться.

Экономический кризис, вызванный пандемией, заставил граждан не только меньше тратить на одежду, путешествия и развлечения, но и экономнее питаться. Многие переходят на более дешевую еду, не обращая внимания на ее качество. В рационе питания среднего потребителя теперь доминируют хлеб, картофель и молочные товары, вытеснив овощи, рыбу, морепродукты и качественный алкоголь. Эксперты прогнозируют дальнейший сдвиг потребительских предпочтений в сторону круп, муки, масла, сезонных овощей и сахара. То же касается непродовольственных товаров и вообще бытового комфорта: потребление снижается, дорогое вытесняется дешевым. По данным глобальной компании Nielsen, отслеживающей потребление товаров повседневного спроса, доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах сейчас составляет 17,7 процента - на 0,8 процента выше среднегодового. А доля товаров премиального ценового сегмента, наоборот, сократилась с 35,8 процента до 34,4. Заметнее всего это коснулось мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий. Если раньше в низком ценовом сегменте доля макаронных изделий составляла 18,7 процента, то теперь она выросла до 22,8, в продаже шоколадных конфет на развес - с 14 процентов до 15,7, в продаже майонеза - с 7,3 до 9,5. Директор по работе с ретейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев сказал, что почти четверть респондентов отмечают влияние пандемии и мер, которые были приняты для борьбы с нею, на доходы населения. Он также сообщил, что 66 процентов потребителей заметили повышение цен, а 30 процентов опрошенных стали чаще искать товары со скидкой. Эксперты прогнозируют развитие собственных торговых марок (СТМ): потребители будут отдавать предпочтение дешевым товарам и меньше обращать внимание на бренд.

По данным другого исследования (его провели "Работа.ру" и сервис доставки продуктов "Самокат"), из тех респондентов, кто экономит на питании, 42 процента сократили свои расходы более чем на половину, 27 процентов - на четверть, и всего 8 процентов отметили незначительную разницу. Большинство опрошенных (72 процента) сообщили, что стали чаще готовить еду дома, а 64 процента граждан планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии. Активней всех сокращают расходы пожилые люди и граждане с низкими доходами. Более половины россиян сообщили, что выросли их расходы. Среди причин 33 процента опрошенных назвали рост цен. Выросла также с 28 процентов до 44 доля тех, кто пытается сократить расходы, снизив потребление привычных товаров и услуг.

Потребительские расходы действительно снижаются. В период с 12 по 18 октября 2020 года они оказались на 2,8 процента ниже, чем за тот же период 2019-го, и вернулись к уровню первой волны пандемии. Индекс потребительской активности SberIndex.ru тогда за неделю опустился с 73,9 до 72,8 пункта, что тоже указывало на постепенное возвращение потребителей к режиму экономии. Но в отличие от периода первой волны уменьшился спрос не на продовольствие, а на услуги. Падение в этом секторе составило 20 процентов в годовом выражении. Так, авиабилеты упали в спросе на 54,1 процента, отели - на 66,4, кафе и рестораны - на 27, салоны красоты - на 26,6. "С введением удаленного режима работы и ростом числа заболевших количество посетителей кафе и ресторанов заметно снизилось как в России в целом, так и в Москве в частности", - говорят аналитики "Сбериндекса". Какое-то время, по мнению аналитиков, наблюдался эффект отложенного спроса: после самоизоляции россияне возвращались в магазины. Но теперь отложенный спрос удовлетворен.

В России выросли продажи хлебных изделий. По итогам года объемы их реализации могут увеличиться на 60 тысяч тонн

Эксперты сравнивают нынешнее снижение потребительской активности с летним периодом. По их оценкам, расходы россиян с 3 по 9 августа упали на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Но август-сентябрь, когда граждане стали тратить на отпуск и подготовку к новому учебному году, дали некоторый подъем. Не все потеряно и сейчас, считает заместитель директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов: "Несмотря на кризисы, мы видим, что продолжается рост номинальных заработных плат у работающего населения. Они растут достаточно равномерно по федеральным округам. Даже если учитывать инфляцию, то прирост реальной зарплаты в регионах составит от 3,5 до 5 процентов. Конечно, это создает некоторые убытки для компаний, потому что зачастую они выручку не получают, но зарплаты вынуждены выплачивать, чтобы получать антикризисную поддержку. Но это и поддержало отложенный спрос". По мнению Миронова, мы наблюдаем пятую глобальную рецессию в реальном секторе начиная с 70-х годов. Но все предыдущие четыре рецессии сопровождались второй волной, связанной с финансовым кризисом. Если это произойдет, считает эксперт, то будет новое падение цен на нефть, которое создаст проблемы для российской экономики.

После стабилизации экономической ситуации, считают в Российском союзе пекарей, производство хлеба начнет сокращаться

По прогнозам экспертов, до уровней 2019 года потребительский спрос будет восстанавливаться еще долго и восстановится не раньше 2022-го.