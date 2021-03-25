Экономический кризис, вызванный пандемией, заставил граждан не только меньше тратить на одежду, путешествия и развлечения, но и экономнее питаться. Многие переходят на более дешевую еду, не обращая внимания на ее качество. В рационе питания среднего потребителя теперь доминируют хлеб, картофель и молочные товары, вытеснив овощи, рыбу, морепродукты и качественный алкоголь. Эксперты прогнозируют дальнейший сдвиг потребительских предпочтений в сторону круп, муки, масла, сезонных овощей и сахара. То же касается непродовольственных товаров и вообще бытового комфорта: потребление снижается, дорогое вытесняется дешевым. По данным глобальной компании Nielsen, отслеживающей потребление товаров повседневного спроса, доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах сейчас составляет 17,7 процента - на 0,8 процента выше среднегодового. А доля товаров премиального ценового сегмента, наоборот, сократилась с 35,8 процента до 34,4. Заметнее всего это коснулось мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий. Если раньше в низком ценовом сегменте доля макаронных изделий составляла 18,7 процента, то теперь она выросла до 22,8, в продаже шоколадных конфет на развес - с 14 процентов до 15,7, в продаже майонеза - с 7,3 до 9,5. Директор по работе с ретейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев сказал, что почти четверть респондентов отмечают влияние пандемии и мер, которые были приняты для борьбы с нею, на доходы населения. Он также сообщил, что 66 процентов потребителей заметили повышение цен, а 30 процентов опрошенных стали чаще искать товары со скидкой. Эксперты прогнозируют развитие собственных торговых марок (СТМ): потребители будут отдавать предпочтение дешевым товарам и меньше обращать внимание на бренд.
По данным другого исследования (его провели "Работа.ру" и сервис доставки продуктов "Самокат"), из тех респондентов, кто экономит на питании, 42 процента сократили свои расходы более чем на половину, 27 процентов - на четверть, и всего 8 процентов отметили незначительную разницу. Большинство опрошенных (72 процента) сообщили, что стали чаще готовить еду дома, а 64 процента граждан планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии. Активней всех сокращают расходы пожилые люди и граждане с низкими доходами. Более половины россиян сообщили, что выросли их расходы. Среди причин 33 процента опрошенных назвали рост цен. Выросла также с 28 процентов до 44 доля тех, кто пытается сократить расходы, снизив потребление привычных товаров и услуг.
Потребительские расходы действительно снижаются. В период с 12 по 18 октября 2020 года они оказались на 2,8 процента ниже, чем за тот же период 2019-го, и вернулись к уровню первой волны пандемии. Индекс потребительской активности SberIndex.ru тогда за неделю опустился с 73,9 до 72,8 пункта, что тоже указывало на постепенное возвращение потребителей к режиму экономии. Но в отличие от периода первой волны уменьшился спрос не на продовольствие, а на услуги. Падение в этом секторе составило 20 процентов в годовом выражении. Так, авиабилеты упали в спросе на 54,1 процента, отели - на 66,4, кафе и рестораны - на 27, салоны красоты - на 26,6. "С введением удаленного режима работы и ростом числа заболевших количество посетителей кафе и ресторанов заметно снизилось как в России в целом, так и в Москве в частности", - говорят аналитики "Сбериндекса". Какое-то время, по мнению аналитиков, наблюдался эффект отложенного спроса: после самоизоляции россияне возвращались в магазины. Но теперь отложенный спрос удовлетворен.
Эксперты сравнивают нынешнее снижение потребительской активности с летним периодом. По их оценкам, расходы россиян с 3 по 9 августа упали на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Но август-сентябрь, когда граждане стали тратить на отпуск и подготовку к новому учебному году, дали некоторый подъем. Не все потеряно и сейчас, считает заместитель директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов: "Несмотря на кризисы, мы видим, что продолжается рост номинальных заработных плат у работающего населения. Они растут достаточно равномерно по федеральным округам. Даже если учитывать инфляцию, то прирост реальной зарплаты в регионах составит от 3,5 до 5 процентов. Конечно, это создает некоторые убытки для компаний, потому что зачастую они выручку не получают, но зарплаты вынуждены выплачивать, чтобы получать антикризисную поддержку. Но это и поддержало отложенный спрос". По мнению Миронова, мы наблюдаем пятую глобальную рецессию в реальном секторе начиная с 70-х годов. Но все предыдущие четыре рецессии сопровождались второй волной, связанной с финансовым кризисом. Если это произойдет, считает эксперт, то будет новое падение цен на нефть, которое создаст проблемы для российской экономики.
По прогнозам экспертов, до уровней 2019 года потребительский спрос будет восстанавливаться еще долго и восстановится не раньше 2022-го.