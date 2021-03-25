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25.03.2021 20:06
Рубрика: Экономика

Пока не настоялось

Почему понадобилось продлевать заморозку цен на сахар и масло
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
Продление ограничений цен на сахар и подсолнечное масло - вынужденная мера. Мировые цены на продовольствие продолжают расти, и это могло быть "импортировано" на цены внутри страны. Об этом рассказал глава минэкономразвития Максим Решетников.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По его словам, федеральные органы власти изначально не хотели продлевать соглашения по ценам. Но риски, связанные с ростом мировых цен на продовольствие, обострились. При этом власти намерены одновременно поддерживать дотациями производителей этих товаров, чтобы сохранить их рентабельность. "Нам очень важно, чтобы они (сельхозтоваропроизводители. - "РГ") видели доходность в этом. Регулируемая цена плюс субсидия эту доходность обеспечивает", - считает министр.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Зачем понадобились экспортные пошлины на зерно и когда их отменят

Сахарозаводам при поставках сахара в розницу компенсируют 5 рублей за кг продукции. По оценкам минсельхоза, этого достаточно, чтобы обеспечить рентабельность и производителям сахара, и посевов сахарной свеклы. На стоимость сахара окажет влияние и временная отмена импортных пошлин. Производителям масла предлагается субсидировать производство бутилированного подсолнечного масла. Все эти меры позволят защитить внутренний рынок от "импорта" продовольственной инфляции с мирового рынка. Осенью ограничения по ценам удастся снять: на рынок поступит урожай, мировые цены на продовольствие скорее всего пойдут вниз, считает министр.

Выросли риски "импорта" продовольственной инфляции в Россию

С нового сезона заработают механизмы демпфера по зерну и подсолнечному маслу. На масло пошлина будет рассчитываться по аналогии с зерном: ниже определенной цены пошлины не будет, а сверх этого от разницы нужно будет заплатить 70%. На подсолнечник пошлина будет носить по факту запретительный характер, она будет введена с 1 июля. Пошлину на подсолнечное масло предполагается ввести с 1 сентября с поступлением нового урожая.

На сахар и подсолнечное масло цены были зафиксированы до конца первого квартала. В рознице сахар не может стоить дороже 46 рублей за кг, масло - больше 110 рублей за литр.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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