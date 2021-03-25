Продление ограничений цен на сахар и подсолнечное масло - вынужденная мера. Мировые цены на продовольствие продолжают расти, и это могло быть "импортировано" на цены внутри страны. Об этом рассказал глава минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, федеральные органы власти изначально не хотели продлевать соглашения по ценам. Но риски, связанные с ростом мировых цен на продовольствие, обострились. При этом власти намерены одновременно поддерживать дотациями производителей этих товаров, чтобы сохранить их рентабельность. "Нам очень важно, чтобы они (сельхозтоваропроизводители. - "РГ") видели доходность в этом. Регулируемая цена плюс субсидия эту доходность обеспечивает", - считает министр.

Сахарозаводам при поставках сахара в розницу компенсируют 5 рублей за кг продукции. По оценкам минсельхоза, этого достаточно, чтобы обеспечить рентабельность и производителям сахара, и посевов сахарной свеклы. На стоимость сахара окажет влияние и временная отмена импортных пошлин. Производителям масла предлагается субсидировать производство бутилированного подсолнечного масла. Все эти меры позволят защитить внутренний рынок от "импорта" продовольственной инфляции с мирового рынка. Осенью ограничения по ценам удастся снять: на рынок поступит урожай, мировые цены на продовольствие скорее всего пойдут вниз, считает министр.

Выросли риски "импорта" продовольственной инфляции в Россию

С нового сезона заработают механизмы демпфера по зерну и подсолнечному маслу. На масло пошлина будет рассчитываться по аналогии с зерном: ниже определенной цены пошлины не будет, а сверх этого от разницы нужно будет заплатить 70%. На подсолнечник пошлина будет носить по факту запретительный характер, она будет введена с 1 июля. Пошлину на подсолнечное масло предполагается ввести с 1 сентября с поступлением нового урожая.

На сахар и подсолнечное масло цены были зафиксированы до конца первого квартала. В рознице сахар не может стоить дороже 46 рублей за кг, масло - больше 110 рублей за литр.