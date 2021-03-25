Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

Новая стратегия военной безопасности Украины предусматривает членство страны в НАТО. Соответствующий документ вечером в четверг, 25 марта, подписал президент Владимир Зеленский.

В стратегии отдельно подчеркивается, что у Киева нет цели достичь военный паритет с Российской Федерацией, поскольку это приведет к "чрезмерной милитаризации государства". Однако предусматривается "поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины".

"Реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО", - цитирует документ ТАСС.