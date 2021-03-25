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25.03.2021 21:49
Рубрика: Спорт

Запредельно долгий спор

"Зенит-Казань" и клуб из Польши бились в 1/2 финала ЛЧ аж 11 сетов
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
Нашему титулованному ВК "Зенит-Казань" и польской команде "Кендзежин-Козле" для выяснения отношений в полуфинале Лиги чемпионов потребовалось сыграть в максимально возможном формате. Пять сетов в столице Татарстана (2:3), еще столько же в Польше (реванш 3:2) и сразу после этого дополнительная "золотая" партия, которая, увы, завершилась в пользу соперников - 15:13.

Напомним, в Казани команда главного тренера Владимира Алекно лидировала 2:0 по сетам и 24:22. Однако матчболы реализовать не удалось, оппоненты сумели кардинально перевернуть ход игры, находясь в шаге от разгрома 0:3. В Польше, напротив, чудеса стал творить уже "Зенит". В сложных ситуациях удалось отыграться и в четвертом сете, и на тай-брейке. Сработала вовремя сделанная замена польского легионера казанцев Бартоша Бедножа на Федора Воронкова. Очень надежно действовал в нападении диагональный Максим Михайлов, в итоге набравший 27 очков - это лучший показатель в ответном матче.

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Увы, в лотерее "золотой" партии чуть-чуть сильнее оказались волейболисты "Кендзежин-Козле". Уступая 12:14, зенитовцы взяли очко и довели счет своих отыгранных в Польше матчболов до восьми! Однако на этом лимит спортивного героизма и везения был исчерпан. В финал вышел клуб, руководимый олимпийским чемпионом Сиднея-2000 сербским специалистом Николой Грбичом.

Другое полуфинальное противостояние оказалось чисто итальянским. "Тренто" был сильнее "Перуджи" - 3:0 дома и 2:3 в гостях. Отметим, что из четырех игр этой стадии только встреча в Казани состоялась в присутствии болельщиков на трибунах. Суперфинал "Тренто" - "Кендзежин-Козле" пройдет в первый день мая в Вероне (Италия). Здесь же обладателя главного континентального трофея определят женские команды "Вакифбанк" (Турция) и "Конельяно" (Италия). В турнире у девушек ни один из трех наших клубов даже до четвертьфинала не добрался.

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