Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 56-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об упразднении Лотошинского и Шаховского районных судов Московской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе Волоколамского городского суда Московской области" и статью 3 Федерального закона "Об упразднении Климовского городского суда Московской области""

Принят Государственной Думой 10 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 марта 2021 года

Статья 1

Часть 2 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 483-ФЗ "Об упразднении Лотошинского и Шаховского районных судов Московской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе Волоколамского городского суда Московской области" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 22) изложить в следующей редакции:

"2. Статьи 1 и 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.".

Статья 2

Часть 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 484-ФЗ "Об упразднении Климовского городского суда Московской области" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 23) изложить в следующей редакции:

"2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин