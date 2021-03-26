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26 марта 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)

Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 56-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об упразднении Лотошинского и Шаховского районных судов Московской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе Волоколамского городского суда Московской области" и статью 3 Федерального закона "Об упразднении Климовского городского суда Московской области""

Дата подписания 24 марта 2021 г.
Опубликован 26 марта 2021 г.

Принят Государственной Думой 10 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 марта 2021 года

Статья 1

Часть 2 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 483-ФЗ "Об упразднении Лотошинского и Шаховского районных судов Московской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе Волоколамского городского суда Московской области" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 22) изложить в следующей редакции:

"2. Статьи 1 и 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.".

Статья 2

Часть 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 484-ФЗ "Об упразднении Климовского городского суда Московской области" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 23) изложить в следующей редакции:

"2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин