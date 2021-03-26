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Рубрика: В мире

Аргентина приостановит авиасообщение с Чили, Мексикой и Бразилией

С 27 марта Аргентина приостановит пассажирское авиасообщение с Чили, Мексикой и Бразилией. О решении властей информирует пресс-служба правительства.

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Сообщается также, что Аргентина ужесточает и правила прибытия в страну. "Въезжающим нужно будет сдать тест на коронавирус не только до посадки на рейс и по прибытии, но и на седьмой день после прилета, - приводит подробности ТАСС. - Те, кто возвращаются из-за границы, будут обязаны соблюдать 10-дневный карантин".

К настоящему моменту в стране заболели свыше 2,27 млн человек, умерли более 55 тысяч. Границы Аргентины закрыты для туристов.

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