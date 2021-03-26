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26.03.2021 13:11
Рубрика: В мире

Байдену понадобились шпаргалки на первой пресс-конференции

Телеканал Fox News уличил президента США Джо Байдена в использовании шпаргалок на его первой пресс-конференции в должности главы государства. Так, на одной из карточек указаны тезисы для обсуждения и ключевая статистика.

Байден поделился деталями беседы с Си Цзиньпином

На другой видно, что президент держит в руках брошюру с именами и фотографиями журналистов, напротив которых стоят обведенные номера.

По данным телеканала, на пресс-конференцию пригласили 25 репортеров. При этом Байден ответил на ограниченное количество вопросов от заранее отобранных представителей СМИ.

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