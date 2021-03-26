Часть ограничений из-за COVID-19 останется на год-два

Ограничения, связанные с пандемией, в том числе для путешественников, останутся в ближайшие один-два года.

Об этом сказал в пятницу главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в интервью радиостанции "Вести FM".

"Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе", - отметил он.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день выявлено более 125 млн случаев заражения коронавирусом в мире. Больше всего переболели в США - 30 млн человек.