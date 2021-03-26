Черчесов признался, что не удивлен победе Словении над хорватами

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов перед вторым матчем отборочного цикла чемпионата мира-2022 в Сочи против Словении (27 марта).

Есть какие-то особенности в подготовке в связи с тем, что за шесть дней команда проведет три матча?

Станислав Черчесов: Такой опыт у нас есть, свои выводы сделали. После Мальты прилетели, выспались, больше времени уделили восстановлению. Есть несколько игроков, участие которых в завтрашней встрече под вопросом. Но у нас еще есть сегодня и суббота. Чуть позже примем решение по составу, исходя из их состояния.

Не удивились победе Словении над Хорватией?

Станислав Черчесов: Поздравляю их. Мы соперника знаем, изучали их, еще когда готовились к Молдавии. Для нас этот результат не был сюрпризом. Словенцы действуют дисциплинированно, агрессивно, у них есть футболисты мирового уровня. Нас ждет непростой матч. Возвращаясь ко встрече с хорватами, ситуация и результат подсказывали Словении отдавать инициативу по ходу матча. Но у нас свои задачи. На цифры смотрим, однако исходим из других вещей.

За Словению играет Йосип Иличич - одноклубник Алексея Миранчука по "Аталанте". Был ли разговор о нем?

Станислав Черчесов: Следим за Алексеем в "Аталанте", поэтому знаем, что умеет Иличич. Это дисциплинированный футболист. Ни разу не видел, чтобы он играл спустя рукава. С Лешей на тему Иличича не говорил, поскольку почти каждый матч смотрю сам.

Почему было принято решение сыграть со Словенией в Сочи?

Станислав Черчесов: У нас суровая погода. В Сочи для нас все знакомо и комфортно, плюс газон "Фишта" в хорошем состоянии.

Насколько важен фактор болельщиков?

Станислав Черчесов: Болельщики добавляют антуража. Ждем, что они нас будут поддерживать. Россия - единственная страна, где жизнь протекает нормально. Пока, как известно, УЕФА разрешает заполнять стадион на 30 процентов, но хотелось бы больше.

Напомним, что в первом туре Россия обыграла в гостях Мальту со счетом 3:1 благодаря голам Артема Дзюбы, Марио Фернандеса и Александра Соболева. В то же время словенцы сотворили сенсацию, победив дома финалистов чемпионата мира хорватов (1:0). Еще в одной встрече группы "H" словаки потеряли очки в гостях против Кипра (0:0).