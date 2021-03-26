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26.03.2021 10:49
Рубрика: В мире

Чешские студенты придумали съедобную чашку

Текст: Диана Ковалева

Пара чешских студентов, Зузана и Мирослав, придумала экологичную съедобную чашку, которая имеет сладковатый вкус и не разваливается даже спустя 12 часов после начала использования. Для сегодняшней Чехии, где точки общепита работают только на вынос и потому рискуют наплодить немало пластикового мусора, такое изобретение пришлось весьма кстати.

Фото: УрФУ
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Как рассказала Зузана, чашка делается главным образом из овсяных отрубей, а если более детально - то из муки, крахмала, пекарского порошка и яиц. Чай в такой чашке не остывает даже в течение 40 минут. На сегодняшний момент напитки в ней подают уже более 50 чешских кафе и ресторанов.

Впервые о создании такого экологичного чуда Зузана и Мирослав задумались в университете. "Когда мы в очередной раз пошли с друзьями выпить кофе и обратили внимание на то, сколько бумаги и пластика мы используем каждый день. Мы решили уделять экологии больше внимания и разработали метод "выпил-съешь", - цитирует девушку Euronews.

Идеальную рецептуру съедобной чашки пара разрабатывала примерно год прямо у себя на кухне. И теперь студенты собираются пойти дальше и хотят сделать пивную кружку со вкусом сыра или бекона.

В мире Европа Чехия РГ-Видео

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