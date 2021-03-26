Число смертей среди заразившихся COVID-19 в Мексике превысило 200 тысяч

Число жителей Мексики, умерших от последствий заражения коронавирусом с конца февраля 2020 года, превысило 200 тысяч (200 211). Об этом на пресс-конференции рассказал главный эпидемиолог минздрава Хосе Луиса Аломии.

Только за минувший четверг болезнь унесла жизни 584 человек, это на пять больше, чем в среду. Коронавирусом заразились почти 2,41 млн жителей страны, из них около 35 тысяч - в последние две недели. Выздоровели 1,752 млн заболевших, пишет ТАСС.

Загрузка больниц в среднем по республике составляет 20%, в отделениях реанимации доля занятых коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких, равна 24%.