Что будет с курсом рубля в апреле

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":

- Рубль падает в последнюю неделю из-за снижения нефтяных цен, общей слабости валют развивающихся стран и повышения геополитических рисков.

Главным событием первого квартала на мировом финансовом рынке стал резкий рост доходностей гособлигаций США, который потянул за собой распродажу на долговых и валютных рынках развивающихся стран. Долгое время рубль выглядел лучше других валют развивающихся стран благодаря подъему нефтяных цен. Однако нарастающая третья волна COVID-19 в мире привела к ожиданиям более медленного восстановления спроса на топливо и коррекции нефтяных цен. Дополнительным негативом для рубля стал финансовый кризис в Турции после увольнения главы местного ЦБ и ухудшение отношений России с Западом.

Доходность эталонных для всего мира 10-летних гособлигаций США поднялась к 1,7% благодаря ожиданиям уверенного восстановления американской экономики и росту инфляционных ожиданий. Благодаря крупному пакету бюджетной поддержки на 1,9 трлн долларов инвесторы стали закладывать более быстрое восстановление экономики США и более раннее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. С начала года главная рыночная ставка - доходность 10-летних гособлигаций США - прибавила около 80 базисных пунктов. Вслед за ней стали расти доходности на развивающихся рынках, включая российский долговой рынок.

В последние недели число новых выявленных случаев коронавируса в мире растёт, главным образом в Европе, Индии и Бразилии. Ведущие европейские экономики - Германия, Франция, Нидерланды - продлили локдауны до середины апреля. Рост доходностей гособлигаций США и ухудшение перспектив мировой экономики из-за третьей волны COVID-19 привели к укреплению доллара на глобальном рынке и ослаблению валют развивающихся стран, включая рубль.

Спрос на нефть в краткосрочной перспективе напрямую связан с ростом мировой экономики. Третья волна коронавируса в Европе может подорвать туристический сезон и снизить спрос на топливо. На этом фоне инвесторы стали фиксировать прибыль на нефтяном рынке, который рос почти непрерывно в последние месяцы. В результате цены на нефть Brent снизились на 13%, с 70 до 61 доллара за баррель.

Дополнительное давление на рубль на этой неделе оказало ухудшение отношения инвесторов к группе развивающихся рынков из-за финансового кризиса в Турции. На минувшей неделе ЦБ Турции повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 19%, для сдерживания инфляции. В ответ на это президент страны Эрдоган в очередной раз уволил главу центробанка. Инвесторы отреагировали распродажей турецких активов в ответ на политическое вмешательство и подрыв независимости ЦБ. В результате фонды, инвестирующие в активы развивающихся рынков, стали сокращать свои позиции и в других бумагах emerging markets, включая российские ОФЗ.

Вышеперечисленные факторы привели к ослаблению рубля до 76 в паре с долларом и 90 в паре с евро.

Ожидаем, что нефть и рубль стабилизируются в ближайшие дни. Считаем, что страны ОПЕК+ на заседании на следующей неделе помогут удержать котировки Brent выше 60 долларов за баррель. В случае необходимости нефтяной альянс может отложить повышение добычи для балансировки нефтяного рынка. Полагаем, что третья волна COVID-19 в мире будет слабее, чем предыдущие, благодаря набирающей ход вакцинации и накопленному опыту граждан и бизнеса.

По нашим прогнозам, курс в марте и апреле стабилизируется в диапазоне 73-76 рублей в паре с долларом и 87-91 рубля в паре с евро. Весомую поддержку рублю окажут сильный текущий счет платежного баланса РФ, небольшие выплаты по внешнему долгу, налоговый период в конце месяца, ужесточение денежно-кредитной политики Банком России, замедление инфляции в ближайшие месяцы и повышение реальной рублевой процентной ставки.

Доходности ОФЗ подросли к уровням, которые являются привлекательными для покупки как внутренними инвесторами, так и нерезидентами. Положительный текущий счет, внушительные золотовалютные резервы, низкий долг, умеренный дефицит бюджета делают Россию более защищённой, чем другие развивающиеся страны перед ростом доходностей гособлигаций США и потенциальным сокращением монетарных стимулов ФРС.

Напомним, что в России с ноября 2014 года действует режим плавающего валютного курса. Динамика курса рубля определяется соотношением спроса и предложения на валютном рынке. Гибкий валютный курс является естественным стабилизатором и помогает экономике России подстраиваться под меняющиеся внешние условия. Покупки/продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила помогают сгладить влияние колебаний цен на нефть на курс рубля.

Отметим, что динамика курса рубля в этом и прошлом годах соответствует динамике других валют развивающихся рынков и отражает сложившиеся глобальные условия. Основными факторами влияния на курс рубля являются динамика цен на нефть, отношение международных инвесторов к группе развивающихся рынков (куда относится и Россия), динамика реальной рублевой процентной ставки, а также специфические для России геополитические факторы.

Ослабление рубля в прошлом году было продиктовано уникальным событием планетарного масштаба - пандемией COVID-19. В этом году ожидаем более стабильного курса рубля по мере взятия ситуации с коронавирусом под контроль.