Что успел сделать басист "Звуков Му" и режиссер Александр Липницкий

Все произошло неожиданно, ярко и случайно, как многое в его жизни. Друг и сосед по двору Петра Мамонова, с которым они учились в одной школе - именно на квартире Липницкого проходили первые репетиции "Звуков Му", здесь давали первые акустические, пока нелегальные концерты в столице "Кино", "Аквариум", "Зоопарк", Сергей "Африка" Бугаев и многие другие…

Александр Липницкий и погиб необычно, эмоционально, сделав и это несчастие будто очередной строкой своей впечатляющей биографии - утонул, пытаясь перейти казавшуюся замерзшей реку на Николиной горе, возле своей дачи. Теперь уже появилась информация о том, что он пытался спасти тонувшую собаку. И это, конечно, больше похоже на правду. И на его характер…

Удивительна судьба этого человека. Александр Липницкий родился в 1952 году Москве и жил в самом ее центре - в Каретном ряду, рядом с садом Эрмитаж. Совсем рядом находился двор, где бабушки помнили, как, выходя из подъезда, спешно курил Владимир Высоцкий. Соседями были Сергей Старостин и поэт Борис Баркас. Чуть поодаль жил и Петр Мамонов. Оба они учились в одной школе. И может быть, Мамонов так полюбил музыку и благодаря Липницкому: его oтчим Виктор Суходрев был личным переводчиком Н.С.Хрущева и Л.И.Брежнева, привозил диски Чака Берри, "Битлз", Майлза Дэвиса…

Друзья собирались у него дома: слушали альбомы, влюблялись в музыку. Пили портвейн, обсуждали услышанное, а потом у Липницкого, может, быть одного из первых появился и видеомагнитофон. И там же, в его квартире, на Каретном ряду дом 5, дробь 10, Петр Мамонов давал первые концерты для друзей, пока под акустическую гитару. А затем решил собрать свою группу.

Удивительно, но закончивший журфак МГУ и вначале писавший статьи о джазе, Липницкий никогда ни на чем не учился играть и сам не писал песен (а это в те годы было занятием модным). Он был отличным футболистом, прекрасно знал антиквариат, его уважали художники, и он был задирой, заводилой, одним из лидеров "золотой молодежи" тех лет, а еще каратистом, бонвианом, эрудитом и немного авантюристом. Но не музыкантом. Однако Мамонов пригласил играть на басу именно его - новичка. Особенно после того, как увидел, что его друг аккуратно записывает в тетрадку все нюансы музыкальной партии - на каком ладу поочередно зажимать каждую из струн.

Дело это очень хлопотное и долгое, когда не знаешь нот. И Петр Николаевич, тоже не обучавшийся музыкальной грамоте, друга еще больше зауважал. Ведь, несмотря на молву, Мамонов никогда не был человеком расхлябанным, а наоборот - основательным и трудолюбивым. И очень ценил эти качества в других.

В итоге Липницкий вырос в достойного музыканта, добравшись до того уровня, который мог. При этом, ради друзей и рока, он построил себя на даче качественную студию, где записывались "Звуки Му", "Центр" и другие группы. А вместе с ними лидерами новой волны московского рока стали также "Вежливый отказ", "Николай Коперник", "Браво", Сергей Рыженко…

При этом, учитывая прекрасные организаторские и продюсерские таланты, развившиеся за это время, Липницкий параллельно стал и фактически директором группы. В 1984 году впервые отметил свой день рождения 7 июля фестивалем на Николиной горе, рядом со своей даче. Причем там спели и "Кино", "Аквариум", Браво", "Центр"… Затем были концерты на фестивале в ДК МИИТ, в Центральном доме художника, много разных, аншлаговых.

Липницкий их организовывал, потом легко общался на английском и решал сложные вопросы с заметившим "Звуки Му" продюсером мирового уровня Брайном Иноу. С 1988 года начались туры по Европе, затем дважды съездили в США, на мировом рекорд-лейбле Warner Bros. выпустили альбом Zvuki Mu, записанный и спродюсироаанный с Иноу в Лондоне.

Но 17 мая 1990 года классический состав "Звуков Му" дал уже последний концерт - в Нью-Йорке. Мамонов решил его распустить, очевидно, решив, что сам он растет и развивается, а его группа уже нет. И набрал новый состав, в котором оказались уже профессиональные музыканты, например из группы Александра Барыкина "Карнавал".

Они хорошо играли, но такого зычного шоу, экспрессии, театральности, легкого безумия и эпатажа на сцене уже не создавали… Точнее, за него уже отвечал теперь исключительно сам Мамонов, а не все вместе - как прежде, в 80-90-е

Впечатляло, что после того, как Мамонов расстался с Липницким, тот вслух не обижался и не высказал ни единого обидного слова. Наоборот хвалил, ходил на концерты Петра, в частности в Театр Эстрады - после него мы случайно пересеклись и он опять говорил о недавнем друге в самых восторженных тонах…

А меж тем бывшие участники-"классики" создали свой коллектив - "Отзвуки Му", в котором при поддержке Сергея Рыженко играли песни "Звуков Му" разных лет. Выступали на фестивалях, в ресторане Андрея Бильжо "Петрович", в котором нередко собираются московские рок-музыканты.

Ну а сам Липницкий стал реализовать еще один свой талант - журналиста и телережиссера. Создал программу "Еловая субмарина", вел передачи на канале "Ностальгия", снимал фильмы о музыке. И в частности - сделал документальное кино о своей альма-матер - "Темный Му".

Причем очень много работал, вот и за день до своей трагической гибели дал интервью телеканалу ОТР, в программе "ОТРажение", в котором рассуждал о перспективах российской культуры.

Посмотрите его по этой ссылке. Оно эмоциональное, интересное и не банальное - как, наверное, и все что делал Александр Липницкий… Начало на тайм-коде в 18.15.