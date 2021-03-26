Что успел сделать басист "Звуков Му" и режиссер Александр Липницкий

Новости

Сербия будет впускать привившихся от коронавируса без ПЦР и карантина 13:48
Российский арбитр преклонил колено перед матчем Англия - Сан-Марино 13:48
Партия пенсионеров будет сотрудничать с Обществом врачей России 13:44
Песков диагностировал ремиссию в русофобских припадках 13:36
Лукашенко поручил создать самую лучшую вакцину от COVID-19 13:36
Киргизия и Узбекистан урегулировали вопрос границы 13:25
СМИ: Из-за ситуации на Суэцком канале суда начинают идти в обход Африки 13:14
Байдену понадобились шпаргалки на первой пресс-конференции 13:11
Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию 13:10
На "Университетской субботе" расскажут о развитии московского транспорта 13:05
В Ростовской области 12-летний мальчик погиб от случайного выстрела 12:57
Останкинская телебашня примет участие в экологической акции "Час Земли" 12:55
На Урале обезьяна сбежала с выставки животных 12:53
В Подмосковье убили 15-летнего подростка 12:48
Участников движения "Украинский выбор" обвинили в государственной измене 12:44
Захарова: РФ никак не влияет на проблемы Запада с вакцинацией 12:43
Мантуров назвал сроки серийного выпуска первого в России электромобиля 12:37
Во Внуково обнаружили посылки из США с наркотическими веществами 12:35
В 24 столичных медучреждениях модернизированы противопожарные системы 12:09
Подводную лодку "Магадан" спустили на воду в Санкт-Петербурге 12:07
Захарова о санкциях Киева против россиян: Украина исследует дно демократии 11:55
Столичные причалы и набережные начали готовить к навигации 11:45
Подмосковные чиновники готовятся к переезду на новое место 11:44
Южноуральцев начнут прививать от COVID-19 в торговых центрах 11:38
Захарова: Россия ожидает регистрации "Спутника V" в ВОЗ и Евросоюзе 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
26.03.2021 12:48
Рубрика: Общество

Что успел сделать басист "Звуков Му" и режиссер Александр Липницкий

Текст: Александр Алексеев
Все произошло неожиданно, ярко и случайно, как многое в его жизни. Друг и сосед по двору Петра Мамонова, с которым они учились в одной школе - именно на квартире Липницкого проходили первые репетиции "Звуков Му", здесь давали первые акустические, пока нелегальные концерты в столице "Кино", "Аквариум", "Зоопарк", Сергей "Африка" Бугаев и многие другие…
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Александр Липницкий и погиб необычно, эмоционально, сделав и это несчастие будто очередной строкой своей впечатляющей биографии - утонул, пытаясь перейти казавшуюся замерзшей реку на Николиной горе, возле своей дачи. Теперь уже появилась информация о том, что он пытался спасти тонувшую собаку. И это, конечно, больше похоже на правду. И на его характер…

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Стали известны обстоятельства гибели Александра Липницкого

Удивительна судьба этого человека. Александр Липницкий родился в 1952 году Москве и жил в самом ее центре - в Каретном ряду, рядом с садом Эрмитаж. Совсем рядом находился двор, где бабушки помнили, как, выходя из подъезда, спешно курил Владимир Высоцкий. Соседями были Сергей Старостин и поэт Борис Баркас. Чуть поодаль жил и Петр Мамонов. Оба они учились в одной школе. И может быть, Мамонов так полюбил музыку и благодаря Липницкому: его oтчим Виктор Суходрев был личным переводчиком Н.С.Хрущева и Л.И.Брежнева, привозил диски Чака Берри, "Битлз", Майлза Дэвиса…

Друзья собирались у него дома: слушали альбомы, влюблялись в музыку. Пили портвейн, обсуждали услышанное, а потом у Липницкого, может, быть одного из первых появился и видеомагнитофон. И там же, в его квартире, на Каретном ряду дом 5, дробь 10, Петр Мамонов давал первые концерты для друзей, пока под акустическую гитару. А затем решил собрать свою группу.

Удивительно, но закончивший журфак МГУ и вначале писавший статьи о джазе, Липницкий никогда ни на чем не учился играть и сам не писал песен (а это в те годы было занятием модным). Он был отличным футболистом, прекрасно знал антиквариат, его уважали художники, и он был задирой, заводилой, одним из лидеров "золотой молодежи" тех лет, а еще каратистом, бонвианом, эрудитом и немного авантюристом. Но не музыкантом. Однако Мамонов пригласил играть на басу именно его - новичка. Особенно после того, как увидел, что его друг аккуратно записывает в тетрадку все нюансы музыкальной партии - на каком ладу поочередно зажимать каждую из струн.

Дело это очень хлопотное и долгое, когда не знаешь нот. И Петр Николаевич, тоже не обучавшийся музыкальной грамоте, друга еще больше зауважал. Ведь, несмотря на молву, Мамонов никогда не был человеком расхлябанным, а наоборот - основательным и трудолюбивым. И очень ценил эти качества в других.

В итоге Липницкий вырос в достойного музыканта, добравшись до того уровня, который мог. При этом, ради друзей и рока, он построил себя на даче качественную студию, где записывались "Звуки Му", "Центр" и другие группы. А вместе с ними лидерами новой волны московского рока стали также "Вежливый отказ", "Николай Коперник", "Браво", Сергей Рыженко…

При этом, учитывая прекрасные организаторские и продюсерские таланты, развившиеся за это время, Липницкий параллельно стал и фактически директором группы. В 1984 году впервые отметил свой день рождения 7 июля фестивалем на Николиной горе, рядом со своей даче. Причем там спели и "Кино", "Аквариум", Браво", "Центр"… Затем были концерты на фестивале в ДК МИИТ, в Центральном доме художника, много разных, аншлаговых.

Липницкий их организовывал, потом легко общался на английском и решал сложные вопросы с заметившим "Звуки Му" продюсером мирового уровня Брайном Иноу. С 1988 года начались туры по Европе, затем дважды съездили в США, на мировом рекорд-лейбле Warner Bros. выпустили альбом Zvuki Mu, записанный и спродюсироаанный с Иноу в Лондоне.

Но 17 мая 1990 года классический состав "Звуков Му" дал уже последний концерт - в Нью-Йорке. Мамонов решил его распустить, очевидно, решив, что сам он растет и развивается, а его группа уже нет. И набрал новый состав, в котором оказались уже профессиональные музыканты, например из группы Александра Барыкина "Карнавал".

Они хорошо играли, но такого зычного шоу, экспрессии, театральности, легкого безумия и эпатажа на сцене уже не создавали… Точнее, за него уже отвечал теперь исключительно сам Мамонов, а не все вместе - как прежде, в 80-90-е

Впечатляло, что после того, как Мамонов расстался с Липницким, тот вслух не обижался и не высказал ни единого обидного слова. Наоборот хвалил, ходил на концерты Петра, в частности в Театр Эстрады - после него мы случайно пересеклись и он опять говорил о недавнем друге в самых восторженных тонах…

А меж тем бывшие участники-"классики" создали свой коллектив - "Отзвуки Му", в котором при поддержке Сергея Рыженко играли песни "Звуков Му" разных лет. Выступали на фестивалях, в ресторане Андрея Бильжо "Петрович", в котором нередко собираются московские рок-музыканты.

Ну а сам Липницкий стал реализовать еще один свой талант - журналиста и телережиссера. Создал программу "Еловая субмарина", вел передачи на канале "Ностальгия", снимал фильмы о музыке. И в частности - сделал документальное кино о своей альма-матер - "Темный Му".

Причем очень много работал, вот и за день до своей трагической гибели дал интервью телеканалу ОТР, в программе "ОТРажение", в котором рассуждал о перспективах российской культуры.

Посмотрите его по этой ссылке. Оно эмоциональное, интересное и не банальное - как, наверное, и все что делал Александр Липницкий… Начало на тайм-коде в 18.15.

Общество Утраты Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Путин рекомендовал принять закон о защите от списания минимального дохода
Мишустин повысил социальные пенсии на 3,4% с 1 апреля
"Газпром" пообещал достроить "Северный поток - 2" в 2021 году
В МИД назвали ложью заявление генсека НАТО об отказе России от диалога
Роспотребнадзор: "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора