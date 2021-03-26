Дебютанты ЧМ Мишина - Галлямов выиграли "золото" в Стокгольме

Дебютанты Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями чемпионата мира в соревнованиях спортивных пар, безошибочно откатав произвольную программу под песню группы Queen We Are the Champions.

Мишина и Галлямов набрали по сумме за два проката 227,59 балла и обошли двукратных чемпионов мира (2017 и 2019 годов) китайцев Суй Вэнцзин - Хань Цун (225,71 балла), а также чемпионов Европы и лидеров по итогам короткой программы Александру Бойкову - Дмитрия Козловского (217,63).

Бойкова - Козловский, закрывавшие выступления пар, не справились с прокатом. Партнерша упала дважды: на каскаде и на выбросе. В произвольной программе они показали только четвертый результат, но остались в тройке призеров за счет преимущества заработанного в первый день турнира.

Еще одни российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые три чемпионата мира подряд поднимались на пьедестал, на этот раз остались без медалей. Они заняли четвертое место (212,76).

Отметим, что наша пара выиграла "золото" чемпионата мира впервые за восемь лет. Последний раз победу в этом виде программы праздновали Татьяна Волосожар и Максим Траньков в 2013 году.