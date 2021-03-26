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26.03.2021 16:24
Рубрика: Экономика

Депутат пояснил необходимость наручников на борту самолета

Текст: Евгений Гайва
Экипаж на воздушных судах гражданской авиации необходимо обеспечить специальными средствами сдерживания, чтобы можно было нейтрализовать дебоширов, не причиняя им телесных повреждений. Об этом рассказал "Российской газете" депутат Госдумы Александр Старовойтов, инициировавший законопроект о возможности применения экипажами спецсредств.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект был принят в первом чтении в мае 2019 года. Когда он будет вынесен на второе чтение сказать пока сложно, отметил депутат.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Он заметил, что вряд ли бортпроводники обладают какими-то специальными навыками борьбы, итогом которой будет применение специальных средств. Тем не менее, если посмотреть на происходящую практику на авиарейсах, можно заметить, что усмирять дебоширов экипажу помогают сами пассажиры. Для этого они используют различные шарфы, чулки.

"Но мы прекрасно понимаем, что шарфами и чулками можно достаточно серьезно травмировать дебоширов, и в дальнейшем они будут иметь право подать в суд из-за причинения им телесных повреждений при использовании подручных средств", - сказал Старовойтов. Поэтому основная идея законопроекта - разрешить использования специальных средств, пояснил он.

В соответствии с законопроектом, их перечень должно определить правительство. "По крайнем, мере на начальном этапе можно говорить о пластиковых наручниках, которые не будут выступать неким травмирующим спеццсредством", - пояснил депутат.

По словам Александра Старовойтова, к принятию законопроекта позитивно относятся в авиакомпании "Аэрофлот". "Как относятся другие авиационные компании, не знаю. Они как-то менее охотно идут на диалог", - сказал он.

Поддерживают идею и в Минтрансе. "Была встреча комитета с министром Савельевым. Министр сказал, что данную тематику поддерживает и попросил наш комитет активизировать работу", - сказал Старовойтов.

В Минтрансе эту тему комментировать "РГ" не стали.

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на письма Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта в Минтранс и Госдуму, что объединение просит поддержать законопроект и ускорить его рассмотрение.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правила авиаперевозок

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