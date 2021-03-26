Депутат предложил дать больше полномочий медсестрам и фельдшерам

Около 24 тысяч врачей и 130 тысяч медработников не хватает сегодня в первичном звене здравоохранения, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов вопросов в пятницу, 26 марта, выступая на конференции в пресс-центре "Россия сегодня".

По его словам, ежегодно почти 60 тысяч докторов каждый год приходят в систему государственного здравоохранения и примерно столько же уходят из нее в частную медицину.

Морозов считает, что в решении кадрового вопроса в поликлиниках и больницах должны принимать участие региональные и муниципальные власти, поскольку проблема выходит за рамки здравоохранения.

"Невозможно привлечь человека работать врачом в селе, дав ему один млн рублей. Он должен понимать дальнейшую перспективу: ему необходимо предоставить жилье, помочь устроить детей в детский сад", - говорит депутат.

Морозов также отметил, что ряд вопросов первичного звена здравоохранения можно было бы решить с помощью хорошо подготовленных средних и младших медработников. Он предложил больше полномочий предоставить медсестрам и фельдшерам.

"Толковый фельдшер - великолепная боевая единица, этот медицинский работник может выполнять практически все, а готовить его нужно всего 2,5 года", - подытожил законодатель.