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26.03.2021 10:23
Рубрика: Культура

Дина Рубина рассказала о своей новой книге "Одинокий пишущий человек"

Текст: Наталья Лебедева
Новая книга Дины Рубиной "Одинокий пишущий человек" - честный и глубокий рассказ о том, как пишутся книги, а еще это откровения о детстве, семье, судьбе, мистике в жизни и творчестве, ангелах-хранителях, мечтах и даже обсценной лексике... Как всегда с лукавой усмешкой и обезоруживающей откровенностью, как умеет писать только она. О новой книге, писательстве, творчестве и увлечении подкастами Дина Рубина рассказала на встрече с читателями на ярмарке non/fiction.
Фото: предоставлено издательством "Эксмо"

Подкасты "Дина Рубина по субботам" слушают тысячи человек. Хотя сама писательница не любит слово "подкаст", ей ближе и понятнее простое русское слово "встреча". "Пусть мы и не видим друг друга, но это именно встреча. Когда выхожу в эфир всегда слышу ожидание. Это очень помогает", - рассказывает она.

А началось все с дружеской беседы после эфира на радио. Дина Рубина тогда впервые услышала про подкасты, и ей полушутя предложили сесть к микрофону и поболтать о чем-нибудь, да хоть о снеге за окном. Она села, задумалась и начала: "Сегодня пошел снег, а я вспоминаю снег своего детства…" Потом она рассказывала о Ташкенте, снеге в Венеции и так минут пятнадцать. Друзья были поражены: "Дина, ну почему у тебя всегда так, просишь тебя потрепаться о веселом, а у тебя все равно получается грустно". Рубина оправдывается: "Для меня не бывает просто трепа. Для меня важна история".

По словам писательницы, она была приятно удивлена, когда узнала, что ее подкасты ждут. И, кажется, она разгадала, в чем причина популярности этого жанра: "Когда слышим голос, нам кажется, что он обращается именно к нам. А человеку так хочется, чтобы к нему кто-то обратился". Это созвучно тому, что делают писатели. Писатель, по Рубиной, - это тот, кто обращается к каждому человеку. Конечно, ежесубботние подкасты отнимают много времени: нужно подготовиться, придумать тему или какую-то историю. Ради этого Рубина готова жертвовать чем угодно - встречами с друзьями, походами в магазин - но только не работой. Она садится каждое утро за письменный стол и работает. Радуется, если удастся написать несколько абзацев.

Кстати, некоторые истории из жизни, использованные в подкастах, потом вошли в ее новую книгу "Одинокий пишущий человек".

"Моя книга о том, что значит писать, о том, что это за человек, который большую часть времени стремится провести наедине с листом бумаги или компьютером. Я размышляла о разных аспектах писательского мастерства и писательской жизни. О том, что такое мышление писателя, наблюдательность, талант и что значит поймать пульсирующую нить сюжета, которая выведет в астральное пространство и заставит читателя ахнуть", - поэтично и интригующе рассказывает о своей книге Дина Рубина.

"В какой-то момент я поняла, что все, что я чувствовала и накопила за полвека работы, имеет право на литературное воплощение. Я почувствовала, что могу прикоснуться, пусть пока где-то сбоку, к великому сообществу пишущих людей. Никто же не понимает до конца своей значимости. По-настоящему писатель ощущается во всей своей величине только, когда он уходит", - размышляет Рубина.
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В результате получилась книга, а точнее роман о писательстве, который оказался самым большим из того, что Рубина когда-то писала (ее трилогия "Наполеонов обоз" не в счет, там все-таки три книги).

Самое страшное для любого автора, уверена Дина Рубина, - это понять, что он умер как писатель. За свою жизнь профессиональный писатель накапливает огромное количество творческих приемов. О чем бы он ни писал, это почти всегда будет профессионально, интересно, гладко и красиво написано. "Но в творчестве есть особый момент - фейерверк, вспышка. Когда твой текст вспыхивает и поднимается ввысь под напором теплого воздуха воображения сначала авторского, а потом и читательского, и парит где-то там высоко. Вот это творчество, а все остальное литературная деятельность, пусть и очень талантливая", - объясняет Рубина.

Культура Литература Ярмарка Non/fiction

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