Дизельные амбиции "Трансмашхолдинга"

Коломенский завод, входящий в состав "Трансмашхолдинга", запустил новую линию по обработке деталей топливной аппаратуры дизельных двигателей. Это один из этапов программы технического развития предприятия и одновременно один из крупнейших проектов в отрасли дизелестроения за последние годы. Какие еще проекты реализует компания в этом направлении и почему они значимы для отрасли дизелестроения?

Открытая на Коломенском заводе линия по обработке топливной аппаратуры дизельных двигателей позволит повысить качество и более чем на 40% увеличить количество выпускаемых деталей топливной аппаратуры в год, отмечают в "Трансмашхолдинге" (ТМХ). Именно от этого компонента зависит расход топлива, экологичность и работоспособность двигателя и за счет ввода новой линии детали можно будет обрабатывать быстрее и точнее.

Обновить оборудование позволила программа технического развития предприятия, которое занимается разработкой и производством дизелей судового, локомотивного и стационарного применения - ТМХ инвестировал в проект почти 2 млрд рублей. При этом инвестиционная программа предприятия с 2018 по 2022 годы составит около 12 млрд рублей.

"Без такого вложения средств невозможно повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, а именно эти задачи стоят перед отечественным дизелестроением. В условиях западных санкций отрасли просто необходимо делать ставку на импортозамещение, снижая зависимость от закупок импортных деталей и повышая, тем самым, экономическую безопасность потребляющих данную продукцию отраслей, в частности, железнодорожного транспорта, судостроения и малой энергетики", - отмечает заместитель генерального директора ТМХ по коммерческим вопросам Денис Тарло.

Действительно, на состоянии дизелестроения в стране сказался период недофинансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, постигший отрасль в 90-е годы. Эксперты рынка отмечают, что экономические кризисы, которые пережила страна, на какое-то время лишили Россию статуса ведущего разработчика дизельных двигателей. Тем не менее, продукция отрасли оставалась востребованной, прежде всего, в сфере распределенной энергетики - небольших электростанций, обеспечивающих энергией потребителей в труднодоступных районах России, например, на Дальнем Востоке или арктической зоне.

Однако попытки обеспечить более широкий спрос на дизельную продукцию за счет импорта не привели к существенным изменениям. Стало очевидно, что выход - в активном возвращении к собственному дизелестроению.

Например, ТМХ за последние пять лет вложил в развитие технологической базы дизелестроительных предприятий 10,9 млрд рублей, что, как заявляют в компании, позволило создать производственные участки по изготовлению топливной аппаратуры, эталонные линии сборки дизелей, проводить испытания двигателей и обработку блоков цилиндров.

Еще одна важная задача - снизить зависимость от импортного чугунного литья. С этой целью акционеры ТМХ приобрели и модернизируют специализированное литейное предприятие "Петрозаводскмаш". Как отмечают в компании, в планах - полный отказ от импортных комплектующих в дизелестроении, для чего она готова инвестировать в отрасль еще 15 млрд рублей до 2025 года.

Помимо инвестиций в развитие мощностей ТМХ уделяет внимание и обеспечению условий для эффективной работы инженеров - на базе конструкторских подразделений Коломенского завода и "Пензадизельмаш" создан Инжиниринговый центр двигателестроения, где сейчас трудятся 260 специалистов, а в самом холдинге создана специализированная организация - "ТМХ Энергетические решения". "Именно эта компания станет центром разработки и производства комплексных решений в области энергетики, прежде всего, для транспорта. Одна из перспективных задач - освоить выпуск комплектных систем привода: от источника энергии до трансмиссии и движителя, а также организовать сервисное обслуживание таких машин", - комментирует Денис Тарло.

В управление этого подразделения и перешли дизельные активы холдинга - Коломенский завод и "Пензадизельмаш". Его работа также позволила освоить производство компанией тяговых электродвигателей и тяговых генераторов, которые, в свою очередь, смогут заменить ранее приобретаемые на Украине.

Наряду с модернизацией имеющихся производств ТМХ инвестирует в создание дизелей новых семейств. В частности, речь идет об использовании альтернативного топлива - газа. Его применение позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу и повысить экологичность самих производств. Уже сейчас в компании создан газовый мотор-генератор 9ГМГ для маневрового локомотива и разрабатывается аналогичный для магистрального грузового локомотива. Также реализуется пилотный проект газовой электростанции на базе двигателя 8ГМГ для "Газпрома". В 2021 году холдинг планирует завершить разработку двух различных дизель-генераторов для магистрального грузового тепловоза и судового дизеля.

Как отмечают отраслевые эксперты, эти разработки в дальнейшем могут быть модернизированы и станут основой отечественного дизелестроения среднеоборотных двигателей на ближайшие десятилетия. При этом работу по созданию семейств дизелей нового поколения поддерживает и правительство РФ. Так, часть средств - около 1,1 млрд рублей - Коломенскому заводу выделил Фонд развития промышленности ранее в виде займов для совершенствования производства дизель-генераторов для тепловозов, судов, малой и атомной энергетики, а также газодизель-генераторов, нефтяных и газонефтяных двигателей.

Вместе с тем, возможности российских компаний, производящих дизели, на рынке зависят от того, в какой степени они смогут составить конкуренцию мировым лидерам - Caterpillar, Cummins, Doosan - в технических решениях, отмечает старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников. "Не менее важна и готовность предлагать комплексные решения, включающие логистику, сервисное обслуживание, механизмы финансирования через энергосервис и государственно-частное партнерство, управление проектом", - резюмирует эксперт.