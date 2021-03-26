Для PlayStation началась бесплатная раздача сразу 9 игр

Sony в рамках инициативы Play at Home запустила масштабную раздачу сразу 9 игр, для их получения наличие подписки PS Plus не требуется.
Список выглядит следующим образом:
- ASTRO BOT Rescue Mission
- Subnautica
- ABZU
- Enter the Gungeon
- Moss
- Paper Beast
- Rez Infinite
- The Witness
- Thumper
Игры останутся на аккаунте PSN навсегда, достаточно просто добавить их в библиотеку. Акция продлится до 23 апреля (06:00 МСК).
Кроме того, с 20 апреля по 15 мая в PS Store бесплатно будут раздавать полное издание Horizon Zero Dawn, а до 1 апреля еще можно на тех же условиях успеть получить Ratchet & Clank.