Для PlayStation началась бесплатная раздача сразу 9 игр

Sony в рамках инициативы Play at Home запустила масштабную раздачу сразу 9 игр, для их получения наличие подписки PS Plus не требуется.

Список выглядит следующим образом:

- ASTRO BOT Rescue Mission

- Subnautica

- ABZU

- Enter the Gungeon

- Moss

- Paper Beast

- Rez Infinite

- The Witness

- Thumper

Игры останутся на аккаунте PSN навсегда, достаточно просто добавить их в библиотеку. Акция продлится до 23 апреля (06:00 МСК).

Кроме того, с 20 апреля по 15 мая в PS Store бесплатно будут раздавать полное издание Horizon Zero Dawn, а до 1 апреля еще можно на тех же условиях успеть получить Ratchet & Clank.