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26.03.2021 00:30
Рубрика: Экономика

Досудебное обжалование решений надзорных органов могут ввести в 2021 году

Текст: Евгений Гайва
Обжаловать в досудебном порядке решения органов государственного пожарного надзора, госнадзора качества и безопасности медицинской деятельности, государственного надзора в области промышленной безопасности и других контролирующих органов компании смогут с 1 июля 2021 года. Проект постановления правительства подготовило Минэкономразвития. Документ размещен для общественного обсуждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По действующему закону № 248 нормы об обжаловании решений контрольного или надзорного органа в досудебном порядке должны вступить в силу с 1 января 2023 года.

Фото: пресс-служба правительства Ярославской области
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"В целом в проекте по досудебному обжалованию главная цель - снизить барьеры как для контрольных органов, так и конечных потребителей услуги. Процедура электронного досудебного обжалования позволит минимизировать судебные издержки, а также оперативно отреагировать на нарушения, которые могут быть выявлены на этапе рассмотрения жалоб.

Важно, что процедура обжалования теперь станет унифицированной в части сроков и перейдет в онлайн. Это значит, что не потребуется личного обращения заявителя в орган власти и предоставления избыточного комплекта документов", - отметил руководитель проекта Аналитического центра при правительстве РФ Сергей Цветков.

Сейчас реализуется инициированный правительством эксперимент по досудебному обжалованию. В нем участвуют 19 федеральных контролеров. Жалобу можно направить через личный кабинет на портале госуслуг и отслеживать там статус ее рассмотрения. В личный кабинет на едином портале государственных услуг направляется вся юридически значимая информация, в том числе итоги рассмотрения жалоб. В рамках эксперимента могут быть обжалованы решения, информация о которых содержится в едином реестре проверок, который ведет Генеральная прокуратура РФ. К таким видам контроля относятся государственный контроль (надзор) качества и безопасности медицинской деятельности, контроль за обращением медицинских изделий, государственный санитарно-эпидемиологический контроль, надзор в области промышленной безопасности, пожарный надзор и другие виды надзора.

Проектом постановления также устанавливаются порядок и сроки проведения оценки результативности и эффективности деятельности контрольных и надзорных органов, определяется механизм сбора информации об их деятельности. Оценивать результативность и эффективность деятельности контрольных органов будут по каждому виду контроля на основе системы показателей результативности и эффективности государственного и муниципального контроля.

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития

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