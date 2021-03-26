Экспорт вакцины AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен

Экспорт вакцины от компании AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее, как сообщал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, возникли проблемы с получением разрешения на импорт вакцины из Индии​​​.

"Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые - непубличные", - сказал Кулеба в на брифинге.

Ранее газета Hindustan Times писала со ссылкой на источники, что власти Индии сфокусируется на вакцинации своего населения и не будет расширять программу экспорта вакцин из-за роста числа зараженных коронавирусом среди своих граждан.