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26.03.2021 14:57
Рубрика: В мире

Экспорт вакцины AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен

Текст: Диана Ковалева
Фото: EPA-EFE/Leszek Szymanski Фото: EPA-EFE/Leszek Szymanski
Фото: EPA-EFE/Leszek Szymanski

Экспорт вакцины от компании AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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Напомним, ранее, как сообщал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, возникли проблемы с получением разрешения на импорт вакцины из Индии​​​.

"Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые - непубличные", - сказал Кулеба в на брифинге.

Ранее газета Hindustan Times писала со ссылкой на источники, что власти Индии сфокусируется на вакцинации своего населения и не будет расширять программу экспорта вакцин из-за роста числа зараженных коронавирусом среди своих граждан.

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