ЕС запретил экспортировать произведенные на своей территории вакцины

Вакцины, произведенные фармацевтическими компаниями на территории Евросоюза, могут пойти на экспорт только после того, как будут выполнены обязательства по поставкам в ЕС. Об этом заявила на брифинге после саммита Европейского Союза глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Компании должны сначала выполнить свои контракты, которые у них есть со странами ЕС, прежде чем они смогут экспортировать вакцины. Это в полном объеме касается препарата AstraZeneca", - заявила она.

Как сообщала ранее Еврокомиссия, в первом квартале 2021 года AstraZeneca поставила в ЕС в четыре раза меньше вакцины против коронавируса, чем было оговорено в контракте.