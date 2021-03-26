Крупнейшая фабрика "варварской Европы" обнаружена в Польше

В Польше археологи при проведении полевых работ во Вржепии обнаружили огромный центр по производству керамики римского периода. Он уже объявлен как минимум одним из крупнейших предприятий подобного рода в Европе того времени.

Как сообщает Nauka w Polsce, на сегодняшний день археологи раскопали остатки только двух печей. Но дело в том, что полевым работам предшествовало радарное исследование.

Именно оно показало, что порядка 1500 лет назад здесь располагался настоящий завод по производству керамики, насчитывавший как минимум 130 печей для обжига. В целом с использованием магнитометра была исследована площади около пяти гектаров.

"Наши исследования показывают, что здесь производились только сосуды с характерными утолщенными носиками, - говорит археолог Ян Булас. - Это были большие емкости до 50 сантиметров в диаметре и около 70 сантиметров высотой. Эти сосуды, скорее всего, использовались для хранения, например, для пищевых продуктов. В свое время они играли роль своеобразных кладовых".

Как поясняет эксперт, емкости изначально изготавливали при помощи гончарного круга, который в римский период приобрел широкую популярность. Затем эти сосуды обжигали в открытых печах.

Ученые предварительно установили, что в этой местности печи работали на полную мощность в течение двух временных отрезков - на рубеже II и III веков нашей эры и в V веке. В то время эти районы были заселены германскими племенами, вероятно, вандалами.

"Площадка во Вжемпии уникальна по многим причинам, - продолжает Булас. - Следует подчеркнуть, что в свете современных знаний это не только крупнейшая производственная площадка подобного типа в Польше, но и одна из крупнейших во всей варварской Европе".

На данный момент более крупный "производственный" центр римского периода обнаружен только в Румынии. Но и там масштабы производства пока определены при помощи магнитного сканирования. По оценкам экспертов, подобный завод в Румынии насчитывал более 200 печей. Но работы пока не окончены, поэтому преждевременно говорить о том, какой из двух этих "заводов" был крупнее.

"В этом регионе известны и другие стоянки с гончарными печами того периода, - говорит Булас. - Самый большой участок с гончарными печами пшеворской культуры до сих пор находится в Зофиполе недалеко от Кракова. Благодаря раскопкам и геофизическим исследованиям там было обнаружено 57 печей".

Эксперт говорит и о том, что на территории сегодняшней Польши в римский период также действовали крупные металлургические центры. Самый большой из них находился в Свентокшиских горах. Кроме того, подобные "заводы" располагались в современных Мазовии и Силезии.

"Это были одни из крупнейших древних металлургических центров в так называемой варварской Европе, - говорит Булас. - И центры производства железа, и обнаруженные центры по изготовлению керамических сосудов показывают, насколько сильно в то время было развито варварское хозяйство".