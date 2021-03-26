Крупнейшая фабрика "варварской Европы" обнаружена в Польше

Новости

В СК заявили о завершении расследования дела о хищении средств ДЭК 18:15
В Новгородской области произошел разлив нефтепродуктов 18:10
В Мордовии СК проверит работу руководителя организации "Особые дети" 17:46
Опрос: Россияне назвали условия счастливой жизни 17:45
Вассерман запустил бесплатную обучающую Академию 17:28
Хозяйка льва из Подмосковья объяснила, что животное делало на крыше дома 17:26
Жительница Петербурга родила первенца в 58 лет 17:22
Следствие просит арестовать подозреваемого в краже 25 млн полицейского 17:17
Лукашенко рассказал о предотвращенном в Беларуси теракте 17:00
Экипажи Балтфлота провели морской бой с кораблями "противника" 16:57
В Петербурге застройщиков обвинили в неуплате налогов на 142 млн рублей 16:40
Минпромторг не ожидает подорожания пива из-за начала эксперимента по маркировке 16:35
Эрдоган: Использование "Спутника V" облегчит процесс вакцинации в Турции 16:34
Путин: Нужно проанализировать, какие регламенты замедляют развитие туризма 16:22
Мезенцев подарил Лукашенко самовар и обсудил сотрудничество 16:18
Путин рассказал, как однажды упал с лошади 16:12
Путин призвал создавать сетевые университеты 16:09
В Минфине сравнили повышение ключевой ставки ЦБ с холодным душем 16:08
На "Поле чудес" пожаловались из-за нарушения авторских прав 16:01
Малым и средним предприятиям помогут сортировать мусор 15:47
Путин напомнил про планы сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу 15:42
Пациенты стали чаще жаловаться на очереди при получении плановой медпомощи 15:34
Выживших при падении Ка-32 под Калининградом спас инспектор рыбоохраны 15:23
В Минтрансе не комментируют применение наручников к авиадебоширам 15:19
В Краснодаре водителя "скорой" избили из-за заблокированного проезда 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
26.03.2021 17:59
Рубрика: Культура

Крупнейшая фабрика "варварской Европы" обнаружена в Польше

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Польше археологи при проведении полевых работ во Вржепии обнаружили огромный центр по производству керамики римского периода. Он уже объявлен как минимум одним из крупнейших предприятий подобного рода в Европе того времени.

Фото: National Institute and Museum of Archaeology
Обнаружено 7000-летнее письмо на неизвестном науке языке

Как сообщает Nauka w Polsce, на сегодняшний день археологи раскопали остатки только двух печей. Но дело в том, что полевым работам предшествовало радарное исследование.

Именно оно показало, что порядка 1500 лет назад здесь располагался настоящий завод по производству керамики, насчитывавший как минимум 130 печей для обжига. В целом с использованием магнитометра была исследована площади около пяти гектаров.

"Наши исследования показывают, что здесь производились только сосуды с характерными утолщенными носиками, - говорит археолог Ян Булас. - Это были большие емкости до 50 сантиметров в диаметре и около 70 сантиметров высотой. Эти сосуды, скорее всего, использовались для хранения, например, для пищевых продуктов. В свое время они играли роль своеобразных кладовых".

Как поясняет эксперт, емкости изначально изготавливали при помощи гончарного круга, который в римский период приобрел широкую популярность. Затем эти сосуды обжигали в открытых печах.

Ученые предварительно установили, что в этой местности печи работали на полную мощность в течение двух временных отрезков - на рубеже II и III веков нашей эры и в V веке. В то время эти районы были заселены германскими племенами, вероятно, вандалами.

"Площадка во Вжемпии уникальна по многим причинам, - продолжает Булас. - Следует подчеркнуть, что в свете современных знаний это не только крупнейшая производственная площадка подобного типа в Польше, но и одна из крупнейших во всей варварской Европе".

Фото: ANDINA/AFP/Getty Images
В Перу идентифицировали 3200-летнее изображение святого существа

На данный момент более крупный "производственный" центр римского периода обнаружен только в Румынии. Но и там масштабы производства пока определены при помощи магнитного сканирования. По оценкам экспертов, подобный завод в Румынии насчитывал более 200 печей. Но работы пока не окончены, поэтому преждевременно говорить о том, какой из двух этих "заводов" был крупнее.

"В этом регионе известны и другие стоянки с гончарными печами того периода, - говорит Булас. - Самый большой участок с гончарными печами пшеворской культуры до сих пор находится в Зофиполе недалеко от Кракова. Благодаря раскопкам и геофизическим исследованиям там было обнаружено 57 печей".

Эксперт говорит и о том, что на территории сегодняшней Польши в римский период также действовали крупные металлургические центры. Самый большой из них находился в Свентокшиских горах. Кроме того, подобные "заводы" располагались в современных Мазовии и Силезии.

"Это были одни из крупнейших древних металлургических центров в так называемой варварской Европе, - говорит Булас. - И центры производства железа, и обнаруженные центры по изготовлению керамических сосудов показывают, насколько сильно в то время было развито варварское хозяйство".

Культура Арт Музеи и памятники В мире Европа Польша Общество Наука

Главное сегодня

Путин обещал подумать над карьерой блогера
Мишустин повысил социальные пенсии на 3,4% с 1 апреля
"Газпром" пообещал достроить "Северный поток-2" в 2021 году
В МИД назвали ложью заявление генсека НАТО об отказе России от диалога
Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"