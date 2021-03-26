Новости

Вышел трейлер "Мы расстались" - инди-ромкома со звездой "Пацанов" 11:37
Режиссер "Джона Уика" снимет экранизацию игры Ghost of Tsushima 11:18
Хелен Миррен сыграет злодейку в экранизации комиксов DC 11:13
Джессика Альба ушла из кино из-за проблем со здоровьем 11:02
Дэвид Духовны сыграет главную роль в сериале по своему роману 10:49

Финальный сезон "Метода Комински" получил дату премьеры

Новости
    26.03.2021, 11:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Третий сезон замечательной драмедии сервиса Netflix "Метод Комински" (The Kominsky Method) получил дату премьеры.

Фото: kinopoisk.ru
Дэвид Духовны сыграет главную роль в сериале по своему роману

Как сообщил Variety, сезон, которому, к сожалению, предстоит стать финальным, увидит свет уже 28 мая. Нас ждут восемь новых серий.

Напомним, что осенью прошлого года проект неожиданно покинул актер Алан Аркин, сыгравший Нормана Ньюлендера, саркастичного агента и лучшего друга Сэнди Комински - главного героя шоу в исполнении Майкла Дугласа.

Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2018 года. Второй вышел в октябре 2019-го. Шоу было принято и критикой и зрителями крайне тепло.

Персонаж Дугласа - актер, когда-то добившийся успеха в кино, а теперь преподающий актерское мастерство в студии в Голливуде, параллельно разбираясь с разного рода жизненными невзгодами, пошатыванием мужского здоровья и просто личными внезапностями.

Новости

Стали известны обстоятельства гибели Александра Липницкого 10:01
Погиб участник группы "Звуки Му" Александр Липницкий 09:41
Умерла актриса Джессика Уолтер 00:48
Умер режиссер Бертран Тавернье 25.03.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ GameSpot
Режиссер "Рэмпейджа" экранизирует игру Sniper Elite 25.03.2021
У "Ходячих мертвецов" появится еще один спин-офф - "водный" 25.03.2021
Автор "Настоящего детектива" экранизирует культовый киберпанк-комикс 25.03.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер финального сезона "Супергерл" 25.03.2021
Дочь Синди Кроуфорд сыграет в "Американской истории ужасов" 25.03.2021
"Сокровище нации" получит сериал-продолжение с женщиной в главной роли 25.03.2021
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Тизер: у нового фильма авторов "Гравити Фолз" появилась дата премьеры 24.03.2021
Умер актер Джордж Сигал 24.03.2021
"Черная вдова" одновременно выйдет в кинотеатрах и в интернете 23.03.2021