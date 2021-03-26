Финальный сезон "Метода Комински" получил дату премьеры

Третий сезон замечательной драмедии сервиса Netflix "Метод Комински" (The Kominsky Method) получил дату премьеры.

Как сообщил Variety, сезон, которому, к сожалению, предстоит стать финальным, увидит свет уже 28 мая. Нас ждут восемь новых серий.

Напомним, что осенью прошлого года проект неожиданно покинул актер Алан Аркин, сыгравший Нормана Ньюлендера, саркастичного агента и лучшего друга Сэнди Комински - главного героя шоу в исполнении Майкла Дугласа.

‘The Kominsky Method’ Final Season To Premiere in May on Netflix (TV News Roundup) https://t.co/wnqWGxZqnC — Variety (@Variety) March 24, 2021

Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2018 года. Второй вышел в октябре 2019-го. Шоу было принято и критикой и зрителями крайне тепло.

Персонаж Дугласа - актер, когда-то добившийся успеха в кино, а теперь преподающий актерское мастерство в студии в Голливуде, параллельно разбираясь с разного рода жизненными невзгодами, пошатыванием мужского здоровья и просто личными внезапностями.