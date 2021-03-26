ФСБ задержала в Ростове-на-Дону экстремистов-поджигателей

Сотрудники ФСБ совместно с полицией в Ростове-на-Дону пресекли деятельность экстремистской группы, которая была организована для так называемых "акций прямого действия". Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, экстремисты наносили оскорбительные надписи на здания органов власти, а также с помощью самодельных "коктейлей Молотова" собирались поджечь здания УФСБ по Ростовской области.

По данным ЦОС, задержаны трое участников группы, которые также готовили акции вандализма в отношении здания одного из отделов органов внутренних дел. Еще трое были доставлены для допросов в полицию после задержания по месту жительства.

На кадрах допроса задержанные дают признательные показания о ранее совершенных и планируемых преступлениях, изготовлении самодельных зажигательных устройств и тренировках по их применению. Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ в Telegram, модераторы которого находятся в Польше. Оттуда же он получал инструкции по изготовлению СЗУ.

В настоящее время следственные действия в отношении задержанных проводятся в рамках возбужденного дела о вандализме по мотивам политической ненависти. В марте члены экстремистской группы нанесли на фасады зданий в Ростове-на-Дону антигосударственные лозунги и призывы. Как отметили в ЦОС ФСБ, по завершении следственных действий в отношении задержанных могут быть приняты дополнительные процессуальные решения.