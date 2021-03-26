Принят Государственной Думой 9 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 марта 2021 года

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2010, N 27, ст. 3427; 2013, N 9, ст. 875; 2016, N 27, ст. 4256; 2017, N 31, ст. 4799; 2018, N 45, ст. 6831; N 53, ст. 8459; 2019, N 52, ст. 7816) следующие изменения:

1) в части первой статьи 811 слова "и 165" заменить словами ", 165 и 201", слова "если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности" заменить словами "если эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности";

2) в части четвертой1 статьи 164 после цифр "165" дополнить словами "и 201", слова "если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности" заменить словами "если эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности".

Президент Российской Федерации В. Путин