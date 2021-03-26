Генпрокуроры РФ и Португалии обсудили возврат преступно нажитого имущества

В пятницу в режиме видеоконференции состоялась встреча генерального прокурора России Игоря Краснова с его коллегой из Португалии Лусилией Гагу. Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, во время этой встречи впервые был подписан меморандум о взаимопонимании между прокуратурами двух стран.

Игорь Краснов выразил уверенность, что его заключение будет способствовать повышению эффективности совместных усилий прокуратур России и Португалии по противодействию наиболее опасным вызовам и угрозам общественной безопасности. В частности, речь идет о противодействии организованной преступности, терроризму, экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков, оружия, экономическим преступлениям. Отдельно Игорь Краснов отметил, что настоящим вызовом всему миру стала обострившаяся на фоне пандемии коронавируса проблема киберпреступности, незаконного использования криптовалюты и других иных цифровых финансовых активов.

"Отражение этих вопросов в Меморандуме наряду с тематикой возврата имущества, полученного преступным путем, делает документ актуальным, отвечающим потребностям сегодняшнего дня", - подчеркнул генпрокурор России.

Меморандум предусматривает обмен информацией о законодательстве, состоянии и тенденциях преступности. А также опытом и лучшими практиками прокуроров в сфере защиты прав и свобод человека. Также будут проводиться российско-португальские консультации по правовым вопросам и другие международные мероприятия, включая взаимные визиты экспертов. Стороны договорились и о сотрудничество в обучении и повышении квалификации прокуроров.

В целом, как отметили в надзорном ведомстве, на сегодняшний день генпрокуратурой России с компетентными органами иностранных государств заключено свыше 90 подобных межведомственных договоренностей с зарубежными партнерами.