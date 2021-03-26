Гинцбург напомнил меры предосторожности после вакцинации "Спутником V"

Меры предосторожности по COVID нужно соблюдать три недели после введения второго компонента "Спутника V" - это нужно, чтобы успел сформироваться иммунитет, - сообщил сегодня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Хотел бы обратить внимание всех граждан, прошедших вакцинацию, на необходимость продолжать соблюдать индивидуальные защитные меры - носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом - в период между введением первого и второго компонентов вакцины, а также в течение еще трех недель после второй прививки", - цитируют Гинцбурга РИА Новости.

Ранее он пояснял, что антитела к коронавирусу начинают формироваться уже через несколько дней после первой дозы вакцины, но при этом эффективность однократного введения ниже, чем полноценная вакцинация двумя компонентами "Спутника V". Второе введение создает бустерный (усиливающий) эффект и способствует формированию не только антительного, но и клеточного иммунитета.

По словам Гинцбурга, нужно 42 дня после первой прививки, чтобы организм создал надежную защиту от патогена. Гинцбург напомнил, что эффективность вакцинации при двукратном введении составляет почти 92%, что особенно важно для лиц старше 60 лет.