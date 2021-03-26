Принят Государственной Думой 10 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 марта 2021 года

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2010, N 49, ст. 6413; 2012, N 53, ст. 7652; 2016, N 22, ст. 3091; 2017, N 27, ст. 3930) изменение, дополнив ее предложением следующего содержания: "На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин