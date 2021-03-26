Фото: Медиакорпорация Китая

В Синьцзяне давно уже полностью исключили ручной труд во время сбора хлопка. Произведенный в Синьцзяне хлопок отличается не только высокой плотностью и гигроскопичностью, но и способностью переносить высокие температуры. Об этом инициаторы бойкота ничего не знают.

Синьцзян богат природными ресурсами, а синьцзянский длинноволокнистый хлопок из района Аксу - это редкая по качеству продукция, поэтому он и пользуется большой популярностью внутри страны и за рубежом.

Китай - крупнейший в мире потребитель хлопка и второй по величине его мировой производитель. Согласно данным резервного зернового фонда Китая, производство хлопка в Синьцзяне в 2020-2021 годах достигло 5,2 миллиона тонн. На долю хлопка приходится около 87 процентов внутреннего производства и около 67 процентов внутреннего потребления. В сельскохозяйственном управлении Синьцзян-Уйгурского автономного района сообщили, что коэффициент автоматизированного сбора хлопка в районе в 2020 году достиг 69,83 процента, в частности, в северном Синьцзяне 95 процентов хлопка собирают машинами. Утверждение о том, что 70 процентов синьцзянского хлопка собирают вручную, совершенно не соответствует действительности.

Фото: Медиакорпорация Китая

Замдиректора отдела пропаганды парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Сюй Гуйсян сказал, что как раньше, так и в настоящее время в Синьцзяне не было ни малейшей необходимости применять принудительный труд во время сбора хлопка. Однако поддавшись на ложь, бренды H&M и Nike, а также ритейлеры других торговых марок все-таки решили бойкотировать хлопок из Синьцзяна.

Напомним, что в декабре 2020 года власти США ввели запрет на импорт хлопка и хлопковых изделий из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая в связи с предполагаемым нарушением прав человека.