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26.03.2021 17:17
Рубрика: В мире

Инвестиционное соглашение между КНР и ЕС нельзя использовать для манипуляций

Китай отреагировал на санкции, введенные ЕС на основе лживой информации о Синьцзяне, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Это вызвало яростную реакцию со стороны некоторых европейских политиков. Ранее на фоне накаляющейся обстановки Европейский парламент отменил заседание по пересмотру инвестиционного соглашения между КНР и ЕС. При этом очевидно, что это мероприятие могло быть использовано для давления на Китай.
Фото: John Thys/FILE via AP Фото: John Thys/FILE via AP
Фото: John Thys/FILE via AP

Инвестиционное соглашение между КНР и ЕС не должно быть инструментом манипуляций и злоупотреблений в руках западных политиков. Европейская сторона должна четко осознавать следующее:

- во-первых, Инвестиционное соглашение между КНР и ЕС отвечает интересам обеих сторон, способствует расширению и взаимосвязанности рынков и инвестиционных процессов. Это ни в коем случае не "подарок" Китаю со стороны ЕС. Попытки препятствовать продвижению соглашения принесут европейской стороне лишь негативные последствия;

- во-вторых, реальными инициаторами тех препятствий, с которыми сталкивается реализация Инвестиционного соглашения между КНР и ЕС в настоящее время, выступают не стороны самого соглашения, а антикитайские силы, которые сознательно подрывают взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Европой.

Ряд политиков европейских стран, политизировав торгово-экономические вопросы, препятствуют процессу реализации Инвестиционного соглашения между КНР и ЕС, что неизбежно наносит ущерб интересам их бизнеса.

За прошедшие 20 лет европейские инвесторы вложили огромные капиталы на общую сумму 146 миллиардов евро в китайский рынок, благодаря чему смогли получить и огромные прибыли. В настоящее время немало европейцев призывает защитить свои коммерческие интересы в Китае, чтобы их инвестиции не стали жертвой политики.

На самом деле в 2020 году Китай и ЕС добились немалых результатов. Стороны подписали Соглашение между Китаем и ЕС о знаковых географических указаниях (GI) и в срок завершили переговоры по Инвестиционному соглашению между КНР и ЕС, что доказало большую перспективу по взаимодействиям между сторонами. По данным ЕС, в 2020 году Китай впервые обошел США, став крупнейшим торговым партнером ЕС. Кроме того, в прошлом году среди 10 самых крупных торговых партнеров ЕС только Китай смог продемонстрировать рост как импорта, так и экспорта. Такие весомые результаты необходимо ценить обеим сторонам.

По официальной информации китайской стороны, соответствующие ведомства начинают необходимую работу по юридическому пересмотру Инвестиционного соглашения между КНР и ЕС. Китай надеется на то, что ЕС, исходя из собственных интересов, перестанет вводить санкции в отношении Китая на основе лживой информации и создаст благоприятные условия для развития китайско-европейских торгово-экономических отношений в будущем.

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