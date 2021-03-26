Испания сенсационно потеряла очки в матче против Греции

Сборная Испании по футболу в стартовом матче отборочного турнира чемпионата мира упустила победу в матче против Греции - 1:1. Встреча прошла на стадионе "Лос-Карменес" в Гранаде.

На 33-й минуте счет открыл игрок хозяев Альваро Мората. У испанцев было еще несколько моментов для того, чтобы увеличить разницу, но сделать это не удалось.

Во втором тайме хозяева нарушили правила в своей штрафной и арбитр назначил пенальти. К точке подошел Анастасиос Бакасетас, который своего шанса не упустил.

Итог матча - 1:1 вряд ли устроил команду Испании, которую называют фаворитом группы В.

Отметим, что 179-й матч за сборную Испании провел защитник "Реала" Серхио Рамос. До рекорда египтянина Ахмеда Хассана ему осталось провести еще пять встреч.