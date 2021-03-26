Историю поврежденной картины Репина расскажут на выставке в Третьяковке

В Третьяковской галерее 30 марта открывается выставка "Илья Репин: известный и неизвестный". Публике представят более 30 картин художника разных лет, в том числе и живописные и графические работы, не участвовавшие в ретроспективе художника на Крымском Валу, проходившей в 2019 году. Отдельный раздел выставки будет посвящен картине "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Однако саму картину, пострадавшую от рук вандала в мае 2018 года, зрители не увидят, она все еще находится на реставрации.

"Там будут выставлены этюды, эскизы, будет большая мультимедийная программа. Мы сделали очень большой и информативный ролик, который будет рассказывать об истории шедевра и обо всем, что приключилось с картиной. Об этом мы впервые расскажем широкому зрителю так подробно", - приводит слова куратора выставки Татьяны Юденковой ТАСС.

Когда известная картина вернется на свое место, пока неизвестно. Реставраторы продолжают свою ювелирную и кропотливую работу под руководством заведующего отделом реставрации масляной живописи XVIII - начала XX века Третьяковской галереи Андрея Голубейко.

Сейчас реставраторы работают над утоньшением лакового слоя. Как пояснила реставратор Александра Орловская, во время предыдущих реставраций картину многократно покрывали лаком. От времени эта лаковая пленка пожелтела. Теперь же специалисты планируют очистить картину от лишнего лака, что позволит увидеть более приближенный к авторскому колорит картины.

Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова сообщила журналистам, что музей уже начал подготовку к будущему экспонированию картины. Для этого будет создана специальная капсула. "Надеемся, что к концу года выйдем уже на понимание, какого рода капсулу, защитную конструкцию будем использовать и с помощью Сбербанка приступим к изготовлению такой капсулы", - отметила она.