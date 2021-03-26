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26.03.2021 15:23
Рубрика: Общество

Иудеи начали готовиться к празднику Песах

Текст: Елена Новоселова
В этом году Песах начинается на исходе шабата - вечером 27-го марта и продлится до вечера 4-го апреля. Праздник Песах установлен Торой в память об исходе еврейского народа из Египта, физического и духовного освобождения из рабства.

Во время пасхальной недели действует строжайший запрет на употребление квасных продуктов (мучных и хлебных изделий, круп, напитков из злаков и так далее), вместо этого едят особый пасхальный хлеб - мацу, приготовленный таким образом, чтобы тесто осталось пресным. В первые два вечера праздника устраивают специальную пасхальную трапезу - седер.

Фото: Reuters
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"Главным событием праздника является пасхальный седер, а его центральной заповедью и символом - маца. Они говорят о противоположных вещах: седер о свободе и благополучии, маца - о рабстве и лишениях. В течение седера мы пьем и едим, облокотившись на левую руку, полулежа - как было принято у знатных людей той эпохи. Этот акцент - символ неторопливости, которую в отличие от раба может позволить себе свободный человек, самостоятельно распоряжающийся своим временем", - объяснил символику праздника в своем поздравлении еврейской общине президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода.

Он напомнил, что прошлый пандемийный год прошел без традиционных общинных трапез. И выразил надежду что в этом году в большинстве городов России общины снова соберутся за объединяющим пасхальным столом. "Прошедший год был непростым, наполненным тяжкими испытаниями, но тем более сейчас, когда мы выходим из многих ограничений, когда появилась вакцина, а вместе с ней и возможность справиться с вирусом, мы способны оценить радость праздника и по-настоящему насладиться его заповедями, - напутствовал верующих Александр Борода.

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