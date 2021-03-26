Юнармия представит патриотическое направление на конкурсе "Большая перемена"

Участники конкурса "Большая перемена" смогут больше узнать о защите государства благодаря новому направлению "Служи Отечеству!", которое представляет движение Юнармия. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщил замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов. Он принял участие в церемонии открытия нового сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Талантливый человек талантлив во всем, и я уверен, что самые активные и целеустремленные ребята собрались сегодня здесь. Именно поэтому мы предложили "Большой перемене" объединить усилия и добавить в новом сезоне конкурса направление "Служи Отечеству!", - сказал на церемонии Картаполов.

Он подчеркнул, что участники нового проекта смогут больше узнать о защите государства, о героических профессиях, познакомятся с единомышленниками, сформируют у себя командный дух. Замглавы Минобороны порекомендовал всем участникам "Большой перемены" принять участие в этом направлении конкурса. Генерал уверен, что оно станет одним из самых многогранных, потому что объединит множество сфер юнармейской деятельности.

"Я уверен, что с появлением такого направления в "Большой перемене", у конкурсантов появится еще больше возможностей, и Минобороны России будет поддерживать их в этом", - подчеркнул Картаполов.

Заместитель главы военного ведомства России сообщил, что сейчас свыше 780 тысяч юнармейцев занимаются разными видами нужной и полезной для страны деятельности. В том числе поисковой работой, поддержкой ветеранов, защитой окружающей природы и научными экспедициями.

Напомним, что Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Основной его задачей является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.