В Перу идентифицировали 3200-летнее изображение святого существа

Археологи сумели идентифицировать изображение, найденное в Перу в 2020 году. По их мнению, это был бог-паук одного из народов доколумбовой эпохи.

Как сообщает The Guardian, еще в прошлом году археологи, работавшие на севере Перу, обнаружили наскальную фреску возрастом 3200 лет. Но только сейчас удалось идентифицировать это изображение.

По мнению экспертов, данная фреска украшала стену древнего глинобитного храма. В рисунке ученые узнали зооморфного бога-паука с ножом в "лапке-руке". Это божество было связано с ранним культом дождя и плодородия.

Судя по всему, эта фреска была яркой и разноцветной. Установлено, что при ее создании использовалась охра. До наших дней дошли следы желтой, серой и белой краски. Сам храм был изготовлен из сырцового кирпича, его размеры составляли 15 х 5 метров.

Этот храм был расположен на территории современной провинции Виру, в районе Ла-Либертад. Примечательно, что обнаружили фреску почти случайно. Местные власти были озабочены действиями фермеров, которые в попытках расширить свои плантации авокадо и сахарного тростника вольно или невольно начали разрушать и археологические памятники.

Поэтому на место были приглашены эксперты, задачей которых было обследование обширной территории. В ходе этой работы и была обнаружена фреска. Эксперты считают, что храм был построен доколумбовой культурой купизник, которая развивалась вдоль северного побережья Перу более 3000 лет назад.

По словам археолога Регуло Франко Джордана, при осмотре памятника эксперты обратили внимание на его стратегическое положение - святыня была возведена у реки. Это и заставило исследователей поверить в то, что храм изначально строился в честь водных божеств.

"То, что мы видим - это святыня, которая тысячи лет назад была церемониальным центром, - говорит Джордан. - Паук на стене этой святыни ассоциируется с водой. Это было невероятно важное существо для доиспанских культур, которые жили в соответствии с церемониальным календарем. Вполне вероятно, что в период с января по март здесь проводилась особая церемония священной воды, когда шли проливные дожди, и вода стекала сюда с возвышенностей".

По мнению археологов, здесь располагался крупный комплекс. К сожалению, в ноябре прошлого года фермеры, использовавшие для расширения своих полей тяжелую технику, разрушили около 60 процентов этого памятника.