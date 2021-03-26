В Перу идентифицировали 3200-летнее изображение святого существа

Новости

В СК заявили о завершении расследования дела о хищении средств ДЭК 18:15
В Новгородской области произошел разлив нефтепродуктов 18:10
В Мордовии СК проверит работу руководителя организации "Особые дети" 17:46
Опрос: Россияне назвали условия счастливой жизни 17:45
Вассерман запустил бесплатную обучающую Академию 17:28
Хозяйка льва из Подмосковья объяснила, что животное делало на крыше дома 17:26
Жительница Петербурга родила первенца в 58 лет 17:22
Следствие просит арестовать подозреваемого в краже 25 млн полицейского 17:17
Лукашенко рассказал о предотвращенном в Беларуси теракте 17:00
Экипажи Балтфлота провели морской бой с кораблями "противника" 16:57
В Петербурге застройщиков обвинили в неуплате налогов на 142 млн рублей 16:40
Минпромторг не ожидает подорожания пива из-за начала эксперимента по маркировке 16:35
Эрдоган: Использование "Спутника V" облегчит процесс вакцинации в Турции 16:34
Путин: Нужно проанализировать, какие регламенты замедляют развитие туризма 16:22
Мезенцев подарил Лукашенко самовар и обсудил сотрудничество 16:18
Путин рассказал, как однажды упал с лошади 16:12
Путин призвал создавать сетевые университеты 16:09
В Минфине сравнили повышение ключевой ставки ЦБ с холодным душем 16:08
На "Поле чудес" пожаловались из-за нарушения авторских прав 16:01
Малым и средним предприятиям помогут сортировать мусор 15:47
Путин напомнил про планы сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу 15:42
Пациенты стали чаще жаловаться на очереди при получении плановой медпомощи 15:34
Выживших при падении Ка-32 под Калининградом спас инспектор рыбоохраны 15:23
В Минтрансе не комментируют применение наручников к авиадебоширам 15:19
В Краснодаре водителя "скорой" избили из-за заблокированного проезда 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
26.03.2021 17:42
Рубрика: Культура

В Перу идентифицировали 3200-летнее изображение святого существа

Текст: Денис Передельский
Фото: ANDINA/AFP/Getty Images Фото: ANDINA/AFP/Getty Images
Фото: ANDINA/AFP/Getty Images

Археологи сумели идентифицировать изображение, найденное в Перу в 2020 году. По их мнению, это был бог-паук одного из народов доколумбовой эпохи.

Фото: Rogelio Valencia, Proyecto Arqueologico Calakmul
Найденная в Мексике 2500-летняя фреска подтвердила легенду о майя

Как сообщает The Guardian, еще в прошлом году археологи, работавшие на севере Перу, обнаружили наскальную фреску возрастом 3200 лет. Но только сейчас удалось идентифицировать это изображение.

По мнению экспертов, данная фреска украшала стену древнего глинобитного храма. В рисунке ученые узнали зооморфного бога-паука с ножом в "лапке-руке". Это божество было связано с ранним культом дождя и плодородия.

Судя по всему, эта фреска была яркой и разноцветной. Установлено, что при ее создании использовалась охра. До наших дней дошли следы желтой, серой и белой краски. Сам храм был изготовлен из сырцового кирпича, его размеры составляли 15 х 5 метров.

Этот храм был расположен на территории современной провинции Виру, в районе Ла-Либертад. Примечательно, что обнаружили фреску почти случайно. Местные власти были озабочены действиями фермеров, которые в попытках расширить свои плантации авокадо и сахарного тростника вольно или невольно начали разрушать и археологические памятники.

Поэтому на место были приглашены эксперты, задачей которых было обследование обширной территории. В ходе этой работы и была обнаружена фреска. Эксперты считают, что храм был построен доколумбовой культурой купизник, которая развивалась вдоль северного побережья Перу более 3000 лет назад.

Фото: iStock
Утерянные столетие назад библейские свитки произвели сенсацию

По словам археолога Регуло Франко Джордана, при осмотре памятника эксперты обратили внимание на его стратегическое положение - святыня была возведена у реки. Это и заставило исследователей поверить в то, что храм изначально строился в честь водных божеств.

"То, что мы видим - это святыня, которая тысячи лет назад была церемониальным центром, - говорит Джордан. - Паук на стене этой святыни ассоциируется с водой. Это было невероятно важное существо для доиспанских культур, которые жили в соответствии с церемониальным календарем. Вполне вероятно, что в период с января по март здесь проводилась особая церемония священной воды, когда шли проливные дожди, и вода стекала сюда с возвышенностей".

По мнению археологов, здесь располагался крупный комплекс. К сожалению, в ноябре прошлого года фермеры, использовавшие для расширения своих полей тяжелую технику, разрушили около 60 процентов этого памятника.

Культура Арт Музеи и памятники В мире Южная Америка Перу Общество Наука

Главное сегодня

Путин обещал подумать над карьерой блогера
Мишустин повысил социальные пенсии на 3,4% с 1 апреля
"Газпром" пообещал достроить "Северный поток-2" в 2021 году
В МИД назвали ложью заявление генсека НАТО об отказе России от диалога
Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"