В уезде Хуапин провинции Юньнань есть особая школа, в которой учатся только девочки. С момента открытия она выпустила около 2 тысяч учениц, которые поступили в вузы и получили путевку в жизнь. Директора и основателя этой школы - 63-летнюю Чжан Гуймэй - ее воспитанницы называют "мама Чжан". В конце 2020 года ей присвоили почетное звание "Отличник эпохи".

Раньше у Чжан Гуймэй была счастливая семья, она вместе с мужем работала в одной из школ города Дали в провинции Юньнань. Однако в 1996 году после долгой борьбы с онкологическим заболеванием умер муж. В то время Чжан Гуймэй было 39 лет, оставаться дома было невыносимо, и она попросила руководство перевести ее на работу в захолустный уезд Хуапин. Так учительница сменила шумную городскую жизнь на тихое, почти затворническое существование в отдаленном уезде.

Там Чжан Гуймэй стала замечать, что многие девочки часто бросали школу. Коренные жители рассказали, что, вырастая, девочки вынуждены либо отправляться на заработки, либо выходить замуж.

В 2001 году в уезде был открыт детский дом для сирот, стать его директором предложили Чжан Гуймэй, которая сразу же взялась за работу. Она тщательно изучала историю каждой воспитанницы. Выяснилось, что немало девочек на самом деле вовсе не сироты, их просто бросили, потому что не могли прокормить.

Однажды Чжан Гуймэй случайно встретила на дороге плачущую девочку. Оказалось, что родители хотят насильно выдать ее замуж. Семья бедная, поэтому отец с матерью не нашли другого выхода, кроме как продать дочь за 30 тысяч юаней - столько давали за нее в семье жениха.

Чжан Гуймэй не смогла остаться в стороне, она отыскала семью девочки и попыталась уговорить ее мать: "Я оплачу ее учебу, разрешите ей остаться со мной". Но мать ничего не хотела слушать. После этого Чжан Гуймэй больше никогда не видела ту девочку. Однако тот случай натолкнул ее на мысль создать бесплатную школу для девочек-подростков из бедных семей.

Как часто бывает, начинание сопровождал хор недовольных. "Я сначала была против этой идеи, - рассказывает бывший руководитель управления по делам образования уезда Ян Вэньхуа. - Несмотря на то что ее доводы были убедительны, я прекрасно понимала, с какими трудностями придется столкнуться в процессе создания такой школы".

Около 2 тысяч учениц закончили Государственную женскую гимназию уезда Хуапин города Лицзян, из них 1804 выпускницы поступили в вузы

В 2004 году во время командировки Чжан Гуймэй несколько раз заговаривала о будущей школе, она пыталась уговорить Ян Вэньхуа помочь ей. В ответ начальница спросила: "Ты хоть представляешь, сколько стоит одна учебная лаборатория?" Чжан Гуймэй задумалась: "20 или 30 тысяч юаней?" "Она была очень наивна", - рассказывает Ян Вэньхуа.

Однако в то же время она понимала, что Чжан Гуймэй - настоящий энтузиаст, она все делает для других, а ведь здоровье у нее не очень хорошее. И хотя Чжан Гуймэй была "Отличником педагогического труда", организация школы - это очень сложное дело. Но женщина не сдавалась. Несколько лет во время школьных каникул она собирала пожертвования на школу на главной торговой улице административного центра провинции - города Куньминь. Она показывала свои награды прохожим, просила оказать посильную помощь сельской школе. Эта акция не нашла отклика среди уездного начальства, многие сочли, что это махинации и унизительное поведение. Когда Чжан Гуймэй уже было совсем опустила руки, судьба преподнесла ей подарок.

В 2007 году она приехала в Пекин на очередное собрание отличников труда и передовиков производства. Когда Чжан Гуймэй входила в зал заседаний, ее остановила журналистка, которая задала ей обескураживающий вопрос: "Вы уверены, что эти брюки подходят для мероприятия"? Чжан Гуймэй сначала растерялась, а потом заметила, что брюки на ней действительно старые. Так состоялось судьбоносное знакомство. Чжан Гуймэй рассказала журналистке историю о жизни девочек в заброшенном поселке и об их страстном желании учиться. Потом в СМИ появилась статья "Моя мечта", интервью с Чжан Гуймэй было размещено на различных информационных платформах, на проблему обратили внимание, и идея создания бесплатной школы уже не казалась такой призрачной.

В сентябре 2008 года государственная женская гимназия уезда Хуапин города Лицзян официально приняла 100 первых подопечных. Для Чжан Гуймэй это был самый счастливый день в жизни. Гимназия была полностью бесплатной, не было и вступительных экзаменов, что дало возможность получать образование детям из бедных семей. Однако знаний ученицам не хватало. Как подготовить их к поступлению в вузы? Выход был один - строгая дисциплина и постоянная учеба.

Фото: Медиакорпорация Китая

Подопечные гимназии встают в 5.30 утра, а ложатся спать только за полночь. На каждый прием пищи отводится лишь 15 минут. Все остальное время занимает учеба. Чжан Гуймэй с громкоговорителем постоянно поторапливает: "Девочки, нет времени, давайте быстрее!" По словам Чжан Гуймэй, она не работает, а живет в школе. "Я не могу оставить работу даже на миг, ведь их судьба только в моих руках", - поделилась Чжан.

Как говорится, в жизни нет ничего невозможного, главное - это желание. Летом 2011 года выпускницы гимназии показали первые успехи, все они поступили в вузы, а некоторым даже удалось попасть в самые престижные университеты страны. "Это просто чудо!" - восхищалась Ян Вэньхуа.

В 2016 году территория гимназии была расширена - появились новые столовые, общежития и стадион. Сегодня здесь проходят обучение 464 школьницы в 9 классах. 1804 выпускницам удалось поступить в вузы.

Учитель китайского языка Вэй Танюнь рассказала, что успеваемость учениц год от года все лучше, чего нельзя сказать о здоровье Чжан Гуймэй. Ее подруга, местная журналистка Ван Сюли рассказала, что у Чжан Гуймэй много "болячек" - остеома, сосудистая опухоль и эмфизема легких. Раньше она весила около 65 килограммов, а сейчас - только 40. Она с трудом поднимается по лестнице, не спит ночами, однако никогда не жалуется.

"Уважаемая директор Чжан, мы собираемся служить в армии в Тибетском гарнизоне, - в сентябре 2020 года Чжан Гуймэй получила известие от двух бывших выпускниц. - Раньше вы призывали нас помогать стране, мы запомнили ваш завет. Мы хотим послужить Родине. Вы - наш идеал!"

Спустя несколько месяцев две выпускницы гимназии стали военнослужащими Народно-Освободительной армии Китая. Чжан Гуймэй за них очень волновалась: "Действительно, я часто говорю детям, что нужно служить Родине, но, когда они уехали в тибетский гарнизон с тяжелыми условиями, я забеспокоилась. Они ведь для меня как родные!"

Другая выпускница гимназии - Чжоу Юньли после окончания вуза вернулась в родную школу, став учительницей математики. Она очень благодарна "маме Чжан": "В раннем детстве я осталась без мамы, а мой папа - инвалид. Всех обеспечивала только бабушка, наша семья бедствовала. Если бы не было гимназии и директора Чжан Гуймэй, у нас с сестрой не было бы ни единого шанса получить образование. Сейчас я повзрослела, выучилась и готова помогать таким же, как я. Я вернулась сюда работать, отказавшись от более выгодных предложений и высокой зарплаты".