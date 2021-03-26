Как прибыльный бизнес стал лекарством от бедности

Снегопад прекратился, выглянуло солнце. Покрытые снегом горы и деревья заблестели под лучами холодного зимнего солнца. Повсюду, куда ни глянь, плотными рядами стоят теплицы. Над золотой гладью реки Цзюхэ расстилается туман... Именно в этой живописной волости Мяовань, административно подчиненной городу Тунчуань в северо-западной провинции Шэньси, располагается комплекс по выращиванию грибов шиитаке.

Руководствуясь государственной экологической стратегией, местные власти решили двигаться по пути "зеленого" развития. Председатель собрания народных представителей волости Мяовань Тянь Вэй говорит:

- Здесь - идеальное место для грибных теплиц - рядом с рекой и дорога недалеко. Это очень удобно для быстрой отгрузки и транспортировки готовой продукции.

Шиитаке (по-китайски сянгу) - съедобный гриб, который в Китае считают очень полезным для здоровья. Эти черные грибы обладают антибактериальными свойствами, повышают иммунитет и замедляют процессы старения. По словам чиновника, местные жители уже более 10 лет занимаются выращиванием этих грибов, накоплен определенный опыт. Теперь эти грибы стали большим бизнесом для этого некогда захолустного района.

Жительница деревни Цайхэ Лю Айли довольна работой и неплохой зарплатой. Фото: Медиакорпорация Китая

- Свежие грибы продаются по 12-14 юаней (около 2 долларов) за килограмм, - продолжает Тянь Вэй. - Грибы доставляют для реализации в города Чунцин, Чжэнчжоу, Сиань и в провинцию Хубэй. Сушеные грибы продаются в Гуанчжоу и других южных регионах Китая. Жительница деревни Цайхэ Лю Айли, которая занимается выращиванием грибов в комплексе волости Мяовань, рассказывает:

- Раньше я работала в поле в родном селе, мы почти ничего не зарабатывали. Сюда я приехала в этом году. Теперь я зарабатываю по 80 юаней в день - для деревенских это неплохо. В месяц получается больше 2000 (около 300 долларов). Раньше я жила в горах, там было крайне сложно даже с питанием и водой. Здесь же я обеспечена всем, что нужно для нормальной жизни.

Общий объем инвестиций в комплекс Мяовань составил 100 миллионов юаней (около 15,29 миллиона долларов). Его общая площадь - более 33 гектаров. К настоящему моменту здесь работают шесть агроферм по выращиванию грибов шиитаке, возведено 512 стандартных теплиц, где ежегодно производится 2 миллиона спор и 2 тысячи тонн грибов. Зона по выращиванию грибов шиитаке Мяовань развивается благодаря совместным усилиям местных властей, представителей бизнеса и общественных кооперативов.

- Эти грибы помогли местным жителям преодолеть бедность, более 1500 семей в регионе получили на руки дотацию более 2 миллионов юаней (около 305,8 тысячи долларов), здесь было создано более 500 рабочих мест с совокупным годовым доходом более 6 миллионов юаней (около 917,4 тысячи долларов), - говорит Тянь Вэй.

В комплексе Мяовань внедрение передовых технологий позволило выращивать грибы шиитаке круглый год. Фото: Медиакорпорация Китая

Так люди всем миром буквально "с нуля" построили бизнес в сельском районе, где большая часть площади - это лес. Направленные сюда для содействия ученые непрерывно совершенствуют технологии, поэтому сегодня выращивать грибы можно круглый год, не опасаясь сурового климата. Объемы и качество производства уже достигли международного уровня.

По словам Тянь Вэя, в мае 2020 года грибной комплекс Мяовань заключил свою первую внешнеторговую сделку - экспортировал в Республику Корея 10 тысяч спор шиитаке. В настоящее время комплекс ведет активное сотрудничество с предприятиями Южной Кореи, США и других стран.

Чиновник также подчеркнул важность расширения логистики и моделей производства грибов шиитаке. В 2019 году грибной комплекс Мяовань зарегистрировал товарную марку грибной пасты. Местные фабрики начали производить грибные чипсы, сушеные грибы и другую продукцию, которая пользуется огромной популярностью.

- В будущем мы продолжим прилагать усилия для дальнейшего развития грибного бизнеса, чтобы в него включилось как можно больше местных жителей, - планирует Тянь Вэй. - Так они смогут своим трудом преодолеть бедность и обрести достойную жизнь.

Маленький гриб - огромный бизнес

Поселок Мяовань - это ареал обитания крайне редкого красноногого ибиса. Здесь берет свое начало река Цзюхэ. Руководствуясь национальной стратегией "зеленые горы и изумрудные воды - несметные сокровища", местные власти решили двигаться по пути "зеленого" социально-экономического развития.