Как прибыльный бизнес стал лекарством от бедности

Руководствуясь государственной экологической стратегией, местные власти решили двигаться по пути "зеленого" развития. Председатель собрания народных представителей волости Мяовань Тянь Вэй говорит:
- Здесь - идеальное место для грибных теплиц - рядом с рекой и дорога недалеко. Это очень удобно для быстрой отгрузки и транспортировки готовой продукции.
Шиитаке (по-китайски сянгу) - съедобный гриб, который в Китае считают очень полезным для здоровья. Эти черные грибы обладают антибактериальными свойствами, повышают иммунитет и замедляют процессы старения. По словам чиновника, местные жители уже более 10 лет занимаются выращиванием этих грибов, накоплен определенный опыт. Теперь эти грибы стали большим бизнесом для этого некогда захолустного района.
- Свежие грибы продаются по 12-14 юаней (около 2 долларов) за килограмм, - продолжает Тянь Вэй. - Грибы доставляют для реализации в города Чунцин, Чжэнчжоу, Сиань и в провинцию Хубэй. Сушеные грибы продаются в Гуанчжоу и других южных регионах Китая. Жительница деревни Цайхэ Лю Айли, которая занимается выращиванием грибов в комплексе волости Мяовань, рассказывает:
- Раньше я работала в поле в родном селе, мы почти ничего не зарабатывали. Сюда я приехала в этом году. Теперь я зарабатываю по 80 юаней в день - для деревенских это неплохо. В месяц получается больше 2000 (около 300 долларов). Раньше я жила в горах, там было крайне сложно даже с питанием и водой. Здесь же я обеспечена всем, что нужно для нормальной жизни.
Общий объем инвестиций в комплекс Мяовань составил 100 миллионов юаней (около 15,29 миллиона долларов). Его общая площадь - более 33 гектаров. К настоящему моменту здесь работают шесть агроферм по выращиванию грибов шиитаке, возведено 512 стандартных теплиц, где ежегодно производится 2 миллиона спор и 2 тысячи тонн грибов. Зона по выращиванию грибов шиитаке Мяовань развивается благодаря совместным усилиям местных властей, представителей бизнеса и общественных кооперативов.
- Эти грибы помогли местным жителям преодолеть бедность, более 1500 семей в регионе получили на руки дотацию более 2 миллионов юаней (около 305,8 тысячи долларов), здесь было создано более 500 рабочих мест с совокупным годовым доходом более 6 миллионов юаней (около 917,4 тысячи долларов), - говорит Тянь Вэй.
Так люди всем миром буквально "с нуля" построили бизнес в сельском районе, где большая часть площади - это лес. Направленные сюда для содействия ученые непрерывно совершенствуют технологии, поэтому сегодня выращивать грибы можно круглый год, не опасаясь сурового климата. Объемы и качество производства уже достигли международного уровня.
По словам Тянь Вэя, в мае 2020 года грибной комплекс Мяовань заключил свою первую внешнеторговую сделку - экспортировал в Республику Корея 10 тысяч спор шиитаке. В настоящее время комплекс ведет активное сотрудничество с предприятиями Южной Кореи, США и других стран.
Чиновник также подчеркнул важность расширения логистики и моделей производства грибов шиитаке. В 2019 году грибной комплекс Мяовань зарегистрировал товарную марку грибной пасты. Местные фабрики начали производить грибные чипсы, сушеные грибы и другую продукцию, которая пользуется огромной популярностью.
- В будущем мы продолжим прилагать усилия для дальнейшего развития грибного бизнеса, чтобы в него включилось как можно больше местных жителей, - планирует Тянь Вэй. - Так они смогут своим трудом преодолеть бедность и обрести достойную жизнь.
Поселок Мяовань - это ареал обитания крайне редкого красноногого ибиса. Здесь берет свое начало река Цзюхэ. Руководствуясь национальной стратегией "зеленые горы и изумрудные воды - несметные сокровища", местные власти решили двигаться по пути "зеленого" социально-экономического развития.