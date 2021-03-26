Какие возможности для России несет экономическое развитие Китая

Экономическое развитие Китая будет создавать все новые возможности для России. Об этом говорят российские дипломаты, политики и экономисты, комментируя итоги состоявшейся 5-11 марта сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), на которой был принят план XIV пятилетки (2021-2025 гг). В пятилетнем плане социально-экономического развития КНР обозначены "два кита" роста Китая на среднесрочную перспективу - стимулирование внутренних рынков и стремительное наращивание инноваций. Говорилось на сессии ВСНП и о долгосрочных задачах вплоть до 2035 года.

"Вызывает уважение тот факт, что сегодня в Китае думают не только о том, как решить экономические проблемы сегодняшнего дня, но и как наметить и выполнить планы, причем не только на предстоящие пять лет, но и на период до 2035 года. Это говорит об уверенности китайского правительства, способности страны, способности экономики не только решить текущие задачи, но и обеспечить перспективное развитие", - отметил посол России в Китае Андрей Денисов.

Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы мира и развития Юрий Тавровский считает, что на нынешней сессии ВСНП была дана отмашка построению общества высокого достатка после того, как КНР ликвидировала нищету и построила "кряжистый" средний класс. Эксперт отмечает: "За 15 грядущих лет ВВП Китая должен удвоиться с нынешних 100 триллионов юаней. В два раза вырастет и нынешний уровень доходов на душу населения - до 20 тысяч долларов. Китайцам обещают, что к 2035 году они будут жить в обществе высокого достатка. Мой опыт изучения Китая и особенно политического стиля Си Цзиньпина (председателя КНР. - Прим. ред.) подсказывают, что эти, так сказать, "угрозы" будут приведены в исполнение".

Тавровский особенно отметил важность взятого Пекином курса на развитие внутреннего потребления: "Новым двигателем экономического роста станут сами китайцы. Китайское экономическое чудо за минувшие 40 лет создали сотни миллионов трудолюбивых и бедных китайцев, которые много производили и мало потребляли. В последние годы ситуация стала меняться. Сейчас средний класс в Китае уже составляет, по разным оценкам, от 400 до 500 миллионов человек, а к 2035-му составит около 800 миллионов. Вот эти сотни миллионов активных потребителей и станут главным драйвером роста Поднебесной. В сумме этих потребителей будет больше, чем на рынках Америки, Европы, Юго-Восточной Азии".

У наблюдателей не вызывает сомнений, что на стремительно растущих китайских рынках найдется ниша и для России. Посол России в КНР отмечает: "Для моей страны Китай - это главный торговый партнер, наш товарооборот стабильно, даже в прошлом сложном году, превышает уровень 100 миллиардов долларов в год. Поэтому то, как развивается экономика Китая, имеет очень важное значение для нас с точки зрения задач нашего национального развития. То, что КНР сохраняет потенциал роста экономики, не может не радовать нас как торгового партнера Китая. Это значит, мы можем рассчитывать на стабильное увеличение товарооборота, улучшение его структуры, сохранение возможности использовать внешний фактор для внутреннего развития как в нашей стране, так и в Китае, потому что Китай получает из России существенную часть ресурсов, которые используются для целей национального развития и наоборот".

Наблюдатели особенно отметили важность и перспективность развития российско-китайского сотрудничества в сфере высоких технологий. "В Китае сегодня наблюдается бурный рост инновационной активности и по объему патентов Китай выходит на первое место в мире. Например, мы традиционно много лет сотрудничаем в сфере атомной энергетики. И здесь Россия сохраняет по-прежнему в передовой мере научно-технический потенциал. Я думаю, это направление будет оставаться одним из магистральных", — говорит Глазьев.

С высокопоставленным российским дипломатом соглашается министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев: "У меня нет сомнений в том, что российский товарооборот с КНР будет быстро нарастать, во многом, может быть, замещая падение товарооборота с Европой". Для дальнейшего развития двустороннего экономического сотрудничества Глазьев призвал "делать упор на реализацию идеи сопряжения Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь", о которой договорились главы России и Китая". "Пока в этом плане делается очень мало. Нам нужно активнее продвигать совместные предприятия, расширять кооперацию, реализовывать общие программы развития, в том числе в инфраструктуре. Мне кажется, здесь нужно больше активности", - подчеркнул министр.

Сергей Глазьев указал на перспективность сотрудничества в области космоса и пилотируемой космонавтики: "Это тоже очевидное направление, где у нас сочетаются конкурентные преимущества". Показательно, что несколько дней назад Китай и Россия подписали меморандум о взаимопонимании относительно совместного создания робостанции на Луне или ее орбите. Стороны также договорились о сотрудничестве по проектам российской миссии "Луна-ресурс" и китайского "Чанъэ-7", который предполагает зондирование южного полярного региона Луны и долгосрочное исследование лунной среды. На южном полюсе Луны могут существовать древние кратеры и замерзшая вода, что представляет большой интерес.

Новейшие направления двустороннего технологического сотрудничества обозначил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич: "Сейчас Китай является пионером в области разработок для экологии. Я думаю, что китайские предприниматели будут поставлять технологии и оборудование для устранения экологических проблем, в том числе для переработки мусора. Кроме того, в прошлом году РАСПП запустил программу по модернизации российской экономики с применением китайского оборудования, чтобы заменить наше старое оборудование, не экологичное, тем оборудованием, которое несет в окружающую среду меньше выбросов".

Манкевич подчеркнул перспективность взаимодействия по новым цифровым технологиям. "Они двигают экономику Китая и нашу экономику вперед. Здесь у Китая есть хорошие разработки, и они их монтируют по всему миру. Фактически здесь, в России, хорошие возможности для применения этих технологий. И здесь мы могли бы быть хорошими партнерами. Из России мы можем экспортировать это в другие страны, и в том числе, конечно же, быть проводником на все евразийское пространство", - констатирует чиновник.